22.10.2018 | 11:10

Во второй половине осени природа неожиданно порадовала пензенских любителей тихой охоты: в лесах появились грибы. Об этом ИА «ПензаИнформ» рассказала Ольга Кузьмина, ранее сообщившая о поспевшей бруснике.

«В пятницу я увидела на рынке мужчину, продававшего маслята, и очень удивилась: этот гриб появляется одним из первых и считается летним. Рядом стояла женщина с кучкой рыжиков. Поэтому в воскресенье, 21 октября, я направилась в Шемышейский район по своим заветным местам.

В старом березняке было пусто, и я направилась на дальнюю опушку, выходящую на поросшее молодыми сосенками поле. Именно там меня ждала удача. На пнях сидели семейки опят, а под соснами прятались крепкие маслята. Они скрывались в высокой полегшей траве, увидеть их было весьма сложно. Самые мелкие приходилось искать на ощупь, замерев на одном месте, чтобы не раздавить этих малявок.

Там, где трава была не такой густой, некоторые грибы были ледяными и твердыми после утреннего заморозка. Примечательно, что почти все они были чистые, хотя говорят, что «червяк маслята любит». По-видимому, здесь тоже свою роль сыграл холод», - рассказала Ольга Васильевна.

Она также добавила, что в березняке увидела большое количество красных рядовок, мало известных неопытным грибникам, но обладающих отличными вкусовыми качествами, особенно в маринованном и жареном виде.

«Разглядеть рядовки в золотистой листве очень сложно: их шляпка имеет желтый цвет различных оттенков, и грибы полностью сливаются с окружающей средой. Их тоже нужно искать очень осторожно, разгребая палкой листву», - рассказала Ольга Кузьмина.

Итогом похода в лес стало ведро грибов, набранное всего за полтора часа.

«Если вы соберетесь на тихую охоту, не забывайте: сезон клещей еще не закончился! Хотя они сейчас находятся в вялом состоянии, но их достаточно много. Примите меры к тому, чтобы уберечься от этих лесных кровопийц», - предупредила пензячка.