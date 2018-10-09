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Общество | В 2018 году в Пензенской области боррелиозом заразились 55 человек

09.10.2018|11:01
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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги состояния профилактики инфекций, передающихся клещами.

С начала сезона активности членистоногих к специалистам обратились 2 135 пострадавших (из них 549 - дети в возрасте до 14 лет). В отношении всех них были приняты стандартные меры профилактики.

«Диагностировано 55 случаев иксодового клещевого боррелиоза в восьми административных территориях области (Городищенском, Каменском, Лунинском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском районах, Кузнецке и Пензе), среди заболевших четверо детей до 14 лет», - уточнили в ведомстве.

За прошедший период на предмет зараженности боррелиями, а также вирусом клещевого энцефалита были исследованы 1 358 клещей: 1 282 экземпляра, снятых с людей (удельный вес зараженных боррелиями клещей составил 14,4%), и 76 экземпляров из внешней среды (19,7%).

«Возбудители иных инфекций, передающихся клещами, не обнаружены», - добавили в управлении, подчеркнув, что территория Пензенской области является неэндемичной по вирусному энцефалиту.

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Гость|09.10.2018 11:52|

Минлесхоз не работает!

Имя: Гость
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