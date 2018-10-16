16.10.2018 | 14:44

В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница Арбекова, возмущенная вывозом песка из песочницы на детской площадке, которая расположена между домом № 98 на проспекте Строителей и детским садом на улице Ладожской, 81. Очевидицей этого события женщина стала около 10 часов утра во вторник, 16 октября.

«Гуляя на детской площадке с ребенком, застали такую картину: легковой автомобиль заехал на территорию площадки вплотную с песочницей (видео прилагаю), набрали несколько ведер песка. Площадка, как пояснили в УК «Жилье-12», на балансе города. Песок забрали сотрудники УК (со слов главного инженера), так как они его туда завозят, а сейчас он нужен для работы... На мои слова о том, что заезд автотранспорта на детскую площадку - это нарушение, главный инженер ответил, что в нашей стране все нарушают», - рассказала горожанка.

Пензячка прислала видео в редакцию. На нем, как она и описала, запечатлен ВАЗ посреди детской площадки и трое мужчин с двумя ведрами. Один из них с помощью лопаты наполняет емкости, после чего их грузят в багажник. Номер автомобиля бдительная горожанка записала.

«Считаю недопустимым подобное. В первую очередь это нарушение ПДД, во вторую - морально-этических норм... Не знаю, к кому обратиться (кроме администрации города, им тоже направила обращение), возможно, хотя бы в рубрику «Автохамы»», - добавила женщина.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» позвонил в УК «Жилье-12», чтобы получить комментарий от главного инженера компании, однако застать его на месте не удалось.