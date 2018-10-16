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Глас народа | Жительницу Пензы возмутил вывоз песка с детской площадки

16.10.2018|14:44
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В редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница Арбекова, возмущенная вывозом песка из песочницы на детской площадке, которая расположена между домом № 98 на проспекте Строителей и детским садом на улице Ладожской, 81. Очевидицей этого события женщина стала около 10 часов утра во вторник, 16 октября.

«Гуляя на детской площадке с ребенком, застали такую картину: легковой автомобиль заехал на территорию площадки вплотную с песочницей (видео прилагаю), набрали несколько ведер песка. Площадка, как пояснили в УК «Жилье-12», на балансе города. Песок забрали сотрудники УК (со слов главного инженера), так как они его туда завозят, а сейчас он нужен для работы... На мои слова о том, что заезд автотранспорта на детскую площадку - это нарушение, главный инженер ответил, что в нашей стране все нарушают», - рассказала горожанка.

Пензячка прислала видео в редакцию. На нем, как она и описала, запечатлен ВАЗ посреди детской площадки и трое мужчин с двумя ведрами. Один из них с помощью лопаты наполняет емкости, после чего их грузят в багажник. Номер автомобиля бдительная горожанка записала.

«Считаю недопустимым подобное. В первую очередь это нарушение ПДД, во вторую - морально-этических норм... Не знаю, к кому обратиться (кроме администрации города, им тоже направила обращение), возможно, хотя бы в рубрику «Автохамы»», - добавила женщина.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» позвонил в УК «Жилье-12», чтобы получить комментарий от главного инженера компании, однако застать его на месте не удалось.

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Гость|16.10.2018 15:09|

чаво пристали к жилье 12

работают и работают

песка чтоли жалко для производства работ

кому эти песочницы вообще нужны построили бы лучше сауну в каждом дворе с бассейном

Гость|16.10.2018 15:13|

вообще песочницы необходимо со дворов вообще убрать

потому что там бегают кошки, сабаки срут туда потом дети играются потом глядишь и руки пальцы облизывать будут

Гость|16.10.2018 15:14|

Безобразие какое, что ответит мэр города?

Гость|16.10.2018 15:14|

алкашей так гоняли бы от подьездов

Гость|16.10.2018 15:22|

нарушение ПДД какое енто нарушение

песок на горбу таскать чтоли

а когда возле жилого дома на расстоянии около 3-5 метров выйдет по утру заведет свой автотаз и по часа два газует двигатель прогревает а весь угарный газ идет в окна

дышите глубже он свой автотаз прогревает

потом домой идет

Гость|16.10.2018 15:37|

Где-то заржал Ильин!

Гость|16.10.2018 15:43|

Гость писал(a):

песок на горбу таскать чтоли
На носилках, иначе зачем их приехало трое?

Гость|16.10.2018 15:43|

Ильин то, дааааа! Ржёт

Гость|16.10.2018 15:51|

А когда песочницу песком наполняют, тоже надо ведрами таскают от машины? Или как? Бдительная горожанка на это не обращала внимания? Упустила?

Гость|16.10.2018 15:52|

таскать

Гость|16.10.2018 15:54|

Гость писал(a):

А когда песочницу песком наполняют, тоже надо ведрами таскают от машины? Или как? Бдительная горожанка на это не обращала внимания? Упустила?
Именно, передавать вёдра живой цепью, в чем проблема? Иначе зачем нам столько друзей из средней азии, по 20 человек у камаза с асфальтом стоят

Гость|16.10.2018 16:04|

В детских садах на ночь и уж тем более на зиму - накрывают песочницы пленкой или тентом, что мешает так же сделать, чтоб дети кошачьи какашки не слизывали с пальцев?

Гость|16.10.2018 16:07|

Гость писал(a):

В детских садах на ночь и уж тем более на зиму - накрывают песочницы пленкой или тентом, что мешает так же сделать, чтоб дети кошачьи какашки не слизывали с пальцев?
Человек не в курсе, что такое возможно.

Гость|16.10.2018 16:27|

Стукачей развели!Вот дело идёт к зиме, не думаю,что осенью здорово детям играть в холодном песке,соответственно песок может пригодиться для посыпания дорожек зимой от гололеда и других целей.Эта женщина лучше бы обратила внимание на важные проблемы!

Гость|16.10.2018 16:32|

Гость писал(a):

Эта женщина лучше бы обратила внимание на важные проблемы!
На тот момент это и была важная проблема. Ей не понравилось, что машину подогнали к песочнице.

Ее энергию бы в мирное русло...... Видать, та еще активистка, от которых тошно всем вокруг.

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Имя: Гость
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