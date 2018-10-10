10.10.2018 | 09:47

В среду, 10 октября, около 9:00 на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Фото с места аварии, на котором запечатлены ее последствия, в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал автомобилист Валентин, проезжавший мимо в 9:30.

«ДТП произошло на пешеходном переходе между пединститутом и аптекой. Столкнулись Kia, «двенашка» и Renault Logan. Раскорячились на две полосы. Видимо, водитель первого поворачивал в сторону больницы, а два других последовательно в него въехали», - написал Валентин.

По его словам, движение транспорта в сторону Олимпийской аллеи сильно замедлилось, образовался серьезный затор. В настоящее время на место прибыла карета скорой помощи, работает экипаж ДПС.