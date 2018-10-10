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Глас народа | На ул. Лермонтова образовался затор из-за ДТП с тремя автомобилями

10.10.2018|09:47
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В среду, 10 октября, около 9:00 на улице Лермонтова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Фото с места аварии, на котором запечатлены ее последствия, в редакцию ИА «ПензаИнформ» прислал автомобилист Валентин, проезжавший мимо в 9:30.

«ДТП произошло на пешеходном переходе между пединститутом и аптекой. Столкнулись Kia, «двенашка» и Renault Logan. Раскорячились на две полосы. Видимо, водитель первого поворачивал в сторону больницы, а два других последовательно в него въехали», - написал Валентин.

По его словам, движение транспорта в сторону Олимпийской аллеи сильно замедлилось, образовался серьезный затор. В настоящее время на место прибыла карета скорой помощи, работает экипаж ДПС.

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