09.10.2018 | 09:11

В группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» житель областного центра Сергей Адамский пожаловался на то, что дом № 172 на улице Суворова подвергается постоянному сотрясению.

В подтверждение своего рассказа Сергей разместил видео. На нем видно, как дрожит металлическая люстра, слышно непрерывное дребезжание.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» связался с автором поста.

«Я живу в доме № 172 на улице Суворова. Рядом, возле областной филармонии, идет строительство. Около двух недель назад рабочие начали устанавливать сваи, и с тех пор дом ходит ходуном: трясутся пол, стены, мебель, люстра», - рассказал Сергей.

По его словам, сваи специальный механизм не вбивает, а вдавливает в землю.