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Глас народа | От стройки на улице Суворова в Пензе соседний дом ходит ходуном

09.10.2018|09:11
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В группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» житель областного центра Сергей Адамский пожаловался на то, что дом № 172 на улице Суворова подвергается постоянному сотрясению.

В подтверждение своего рассказа Сергей разместил видео. На нем видно, как дрожит металлическая люстра, слышно непрерывное дребезжание.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» связался с автором поста.

«Я живу в доме № 172 на улице Суворова. Рядом, возле областной филармонии, идет строительство. Около двух недель назад рабочие начали устанавливать сваи, и с тех пор дом ходит ходуном: трясутся пол, стены, мебель, люстра», - рассказал Сергей.

По его словам, сваи специальный механизм не вбивает, а вдавливает в землю.

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Гость|09.10.2018 09:38|

penzainform.ru писал(a):

сваи специальный механизм не вбивает, а вдавливает в землю.
Называется погружает. Вибромолот.

Гость|09.10.2018 09:55|

Что там строят?

Гость|09.10.2018 09:58|

на федеральные деньги строят здание суда

Имя: Гость
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