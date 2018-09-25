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Глас народа | В Пензе на мокрых дорогах случилось несколько аварий

25.09.2018|12:23
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Во вторник, 25 сентября, в областном центре во время дождя случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.

В группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что утром на Окружной улице столкнулись два автомобиля.

«Прямо передо мной произошло достаточно сильное ДТП, но без жертв, люди вышли целые», - написал очевидец.

На пересечении улицы Красной и Карла Маркса в аварию попали две иномарки. После удара одна из машин оказалась на газоне. Фото с места горожанин Валерий Арбеков прислал в группу «Пенза live».

«Сколько там езжу, никто не знает, где главная дорога», - написал один из комментаторов при обсуждении поста.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС, дожди на этой неделе продолжатся, так что водителям следует быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.

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Гость|25.09.2018 12:49|

Ну все, дождик прошел - понеслись дтп. На пересдачу виновников.

Гость|25.09.2018 12:51|

никомунепомешал в действии)

Гость|25.09.2018 14:35|

Знаменитый перекресток на Маркса и Красной. Езда только по знакам. Жаль 200-й Крузак. Видно на знаки не смотрел, а ехал по понятиям

Имя: Гость
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