25.09.2018 | 12:23

Во вторник, 25 сентября, в областном центре во время дождя случилось несколько дорожно-транспортных происшествий.

В группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что утром на Окружной улице столкнулись два автомобиля.

«Прямо передо мной произошло достаточно сильное ДТП, но без жертв, люди вышли целые», - написал очевидец.

На пересечении улицы Красной и Карла Маркса в аварию попали две иномарки. После удара одна из машин оказалась на газоне. Фото с места горожанин Валерий Арбеков прислал в группу «Пенза live».

«Сколько там езжу, никто не знает, где главная дорога», - написал один из комментаторов при обсуждении поста.

По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС, дожди на этой неделе продолжатся, так что водителям следует быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.