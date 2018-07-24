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Глас народа | В Пензе на улице Калинина столкнулись Nissan, Daewoo и ВАЗ-2115

24.07.2018|18:10
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Во вторник, 24 июля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В распоряжении ИА «ПензаИнформ» оказались фотографии с места событий.

Вечером напротив выезда между домом № 89 и универсамом «Южный» столкнулись Nissan Tiida, ВАЗ-2115 и Daewoo Matiz. Основные повреждения достались отечественному автомобилю и Matiz.

По словам очевидцев, люди серьезных травм не получили. Из-за того, что ДТП случилось в центре дороги, обе полосы остались свободными и пробка не образовалась.

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