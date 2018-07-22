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Глас народа | В Пензе в магазине «Магнит» продавали гнилые апельсины

22.07.2018|13:12
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В магазине «Магнит» на улице Карпинского, 37, пензенцам продавали сгнившие апельсины. Фотографии некачественных продуктов появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 21 июля.

Пользователь под ником Коста Костов, сфотографировавший фрукты, предложил придумать название для нового сорта. На кадрах мужчина держит в руках не просто покрывшийся плесенью апельсин – с него слезла кожа, а мякоть оказалась зеленовато-мятного цвета.

«Апельсин «дор блю». Также в нашем магазине Вы можете приобрести сосиски «дор блю» и сельдь «дор блю» под собственной шубой», - пофантазировал один из комментаторов.

«В любом магазине полно гнилья. Но в одних его убирают, в других не считают нужным. Верх цинизма - продавать гнилые фрукты и овощи, которым пришел срок стать удобрением, по сниженной цене. Люди же свиньи! Сожрут!» - возмутилась другая пользовательница сети.

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Гость|22.07.2018 13:34|

что же у нас за журналисты такие??? лишь бы написать... почему название написано не верно??? там всегда продавали, продают и будут продавать просрочку, это же корпорация))

Гость|22.07.2018 13:38|

Вообще в магазинах Магнит очень грязно и постоянно пахнет не свежим товаром!

Имя: Гость
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