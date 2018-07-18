18.07.2018 | 14:47

Житель Пензы Максим Суханов разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой запечатлен заяц, бегающий по парковке в Арбекове.

«Заяц в городе... Может, убежал у кого?» - пошутил автор видео.

Как уточнил Максим, запись была сделана в среду, 18 июля, около 5 часов утра. Заяц пробегал по парковке около городской больницы № 6, неподалеку от озера.

В феврале 2015 года пензенцы обнаружили косулю на улице Свердлова. Парнокопытное попало в ловушку за заводскими заборами, протиснувшись в узкое пространство между железными прутьями. Люди спасли косулю и отправили в зоопарк.

В мае 2016-го еще одно такое же животное заметили в Терновке.

4 июня 2018-го в районе Бугровки косуля забрела в жилой массив. Горожане обратились в охотуправление, сотрудники которого, убедившись, что косуля не может самостоятельно выбраться с приусадебных участков, поймали ее и переместили в естественную для животного среду обитания.