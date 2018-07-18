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Глас народа | Пензенец снял зайца на парковке у городской больницы № 6

18.07.2018|14:47
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Житель Пензы Максим Суханов разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой запечатлен заяц, бегающий по парковке в Арбекове.

«Заяц в городе... Может, убежал у кого?» - пошутил автор видео.

Как уточнил Максим, запись была сделана в среду, 18 июля, около 5 часов утра. Заяц пробегал по парковке около городской больницы № 6, неподалеку от озера.

В феврале 2015 года пензенцы обнаружили косулю на улице Свердлова. Парнокопытное попало в ловушку за заводскими заборами, протиснувшись в узкое пространство между железными прутьями. Люди спасли косулю и отправили в зоопарк.

В мае 2016-го еще одно такое же животное заметили в Терновке.

4 июня 2018-го в районе Бугровки косуля забрела в жилой массив. Горожане обратились в охотуправление, сотрудники которого, убедившись, что косуля не может самостоятельно выбраться с приусадебных участков, поймали ее и переместили в естественную для животного среду обитания.

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Гость|18.07.2018 15:31|

убедившись, что косуля не может самостоятельно выбраться с приусадебных участков, поймали ее и переместили в естественную для животного среду обитания.

На Мангал!?

Гость|18.07.2018 15:50|

дорогу строят в лесу... бегут звери

Гость|18.07.2018 15:58|

Гость писал(a):

у меня одного
У кого что болит.

Гость|18.07.2018 16:40|

Какой милый зайчонок

Гость|18.07.2018 17:07|

на Арбековских дачах у соседей кролики 10 штук убежали поймали но не всех это наверное один из них капец)))) куда упрыгал)))

Гость|18.07.2018 18:01|

Ушастый, ты откуда взялся? :)

Гость|18.07.2018 18:16|

да нет там зайца! Глюк у Макса.

Гость|18.07.2018 18:19|

Гость писал(a):

на Арбековских дачах у соседей кролики
В Англии это в порядке вещей.

Гость|18.07.2018 20:51|

Косой на диспансеризацию прискакал. А так в прошлом году лосяш переплыл 6-е озеро.

Гость|18.07.2018 20:58|

Лучше бы бабу снял.

Гость|18.07.2018 21:21|

А в контактном зоопарке Мадагаскар таких кроликов можно покормить и погладить! Я вам правду говорю, зачем мне врать? В ТЦ Суворовский он находится! А еще там волки, пума, еноты, носухи, огромная змея и даже КЕНГУРУ!!!

Гость|18.07.2018 22:03|

Это не заяц, а кролик.

Имя: Гость
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