12.03.2018 | 13:25

В понедельник, 12 марта, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео под названием «Пенза - удивительный город! Почему сотрудник ГАИ не пристегнут? Штраф!». По состоянию на 13:00 оно набрало более 24,5 тысячи просмотров.

На видео, размещенном в группе «Привет, сейчас Пенза», запечатлен ВАЗ с человеком в форме сотрудника ДПС на капоте. Оно было сделано на проспекте Победы - под путепроводом между остановками «Автодорожный колледж» и «Магазин «Буратино».

Однако, несмотря на название, сотрудника Госавтоинспекции на видео нет. На человеке на капоте - неформенные штаны, неуставная обувь и фуражка старого образца.

«Информации о подобном инциденте в ГИБДД не поступало», - подтвердили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.