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Глас народа | В Сети набирает просмотры пензенский ролик с «сотрудником ДПС» на капоте

12.03.2018|13:25
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В понедельник, 12 марта, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео под названием «Пенза - удивительный город! Почему сотрудник ГАИ не пристегнут? Штраф!». По состоянию на 13:00 оно набрало более 24,5 тысячи просмотров.

На видео, размещенном в группе «Привет, сейчас Пенза», запечатлен ВАЗ с человеком в форме сотрудника ДПС на капоте. Оно было сделано на проспекте Победы - под путепроводом между остановками «Автодорожный колледж» и «Магазин «Буратино».

Однако, несмотря на название, сотрудника Госавтоинспекции на видео нет. На человеке на капоте - неформенные штаны, неуставная обувь и фуражка старого образца.

«Информации о подобном инциденте в ГИБДД не поступало», - подтвердили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

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Гость|12.03.2018 13:37|

penzainform.ru писал(a):

Однако, несмотря на название, сотрудника Госавтоинспекции на видео нет. На человеке на капоте - неформенные штаны, неуставная обувь и фуражка старого образца.
Отмазались.

Гость|12.03.2018 13:40|

Это Мимоходом снимали:)

Гость|12.03.2018 13:46|

Гость писал(a):

Это Мимоходом снимали:)
Это не мы. Артем Ломака

Гость|12.03.2018 13:55|

Сотрудник ДПС видно в неурочное время трудился, что забыл поменять штатские штаны на форменные. Стриг капусту, так сказать, по собственной инициативе в свободное от основной работы время... Кто же его теперь за своего признает?

Гость|12.03.2018 13:56|

Гениальные пемзюки додумались как накрутить себе просмотров. Уж не пензенский ли Нагиев сотворил очередной высер.

Гость|12.03.2018 14:00|

Сейчас на определенном слэнге принято говорить: Человек, похожий на сотрудника ГИБДД, в форме, похожей на форму ГИБДД, в месте, похожем на г.Пензу, ехал на автотранспортном средстве с нарушением ПДД, т.е. с не пристегнутым ремнем безопасности. Данное нарушение было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения и т.д.

Гость|12.03.2018 14:02|

А что, в ГИБДД форменные штаны и уставная обувь на складе закончились? Только палочка-выручалочка осталась?

Гость|12.03.2018 15:35|

Вся сила в палке?

Гость|12.03.2018 20:27|

Гость писал(a):

на г.Пензу, ехал на автотранспортном средстве
...похожим на ведро, но больше на таз...Гость писал(a):
с нарушением ПДД
...похожим на развод

Гость|12.03.2018 20:45|

Постанова. Креатиф говно, аффтар питух.

Имя: Гость
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