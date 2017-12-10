В воскресенье, 10 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.
«Около шести часов утра такси врезалось в автобус № 66», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец аварии, пожелавший остаться анонимом.
Судя по снимку с места событий, ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Токарная». Автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.
По словам очевидца, из участников аварии серьезно никто не пострадал.
водилы яндекс такси неадекваты,сам два раза им хотел башку сломать.Терплю.