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Глас народа | На улице Терновского в Пензе столкнулись такси и автобус

10.12.2017|12:05
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В воскресенье, 10 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

«Около шести часов утра такси врезалось в автобус № 66», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец аварии, пожелавший остаться анонимом.

Судя по снимку с места событий, ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Токарная». Автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.

По словам очевидца, из участников аварии серьезно никто не пострадал.

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Гость|10.12.2017 12:14|

водилы яндекс такси неадекваты,сам два раза им хотел башку сломать.Терплю.

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