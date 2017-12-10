10.12.2017 | 12:05

В воскресенье, 10 декабря, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

«Около шести часов утра такси врезалось в автобус № 66», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец аварии, пожелавший остаться анонимом.

Судя по снимку с места событий, ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Токарная». Автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.

По словам очевидца, из участников аварии серьезно никто не пострадал.