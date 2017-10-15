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Глас народа | В центре Пензы отключили отопление из-за аварии

15.10.2017|12:48
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Утром в воскресенье, 15 октября, жители центра Пензы обнаружили, что остались без отопления. На сетях произошла авария.

В редакцию ИА «ПензаИнформ» позвонил житель дома № 67 на улице Кирова. «Еще только октябрь, а уже сбываются прогнозы, что центр ждут бесконечные коммунальные аварии. Я пожилой человек, законопослушный гражданин, который всю жизнь исправно платит за коммуналку. Почему же я сейчас мерзну у себя дома?» - выразил недоумение пензенец.

Директор Мордовского филиала компании ПАО «Т Плюс» Александр Суслов несколько дней назад в эфире 11 канала предупреждал, что разрывы на сетях в Пензе обязательно будут: они изношены на 80%.

«Самым проблемным будет центр - первый тепловой район, я вам говорю прямо. Не Арбеково и не второй район, который запитан от ТЭЦ-2, а район автовокзала. На следующий год, если мы доживем, перекладки будут там», - сообщил Александр Суслов.

ПАО «Т Плюс» предварительно планирует потратить на замену участков ветхих труб 1 миллиард рублей. Эта сумма наводит на мысль о росте тарифа. Александр Суслов заявил, что он увеличится максимум на 24%.

Что же касается аварии в центре, произошедшей 15 октября, то в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Пензы (05) сообщили, что ведется работа по ее устранению. Сроки подачи тепла в дома горожан там уточнять не стали.

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Гость|15.10.2017 13:28|

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

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