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Общество | «Т Плюс»: Отопительный сезон в Пензе не обойдется без аварий

11.10.2017|16:37
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Иллюзий по поводу безаварийного отопительного сезона директор Мордовского филиала компании ПАО «Т Плюс» Александр Суслов не строит. «К сожалению, разрывы у нас будут», - констатировал он.

Специалисты реально оценивают состояние изношенных на 80% сетей и их возможности. До сих пор еще ресурсоснабжающая организация не вышла на зимние параметры гидравлического режима.

На ТЭЦ-1 впервые после ЧП января 2017 года в пострадавший цех провели журналистов. Им показали оборудование и отремонтированную кровлю. Тепловики предпочитают не вспоминать о времени, когда тысячи горожан не получали тепло и горячую воду. Тогда сотни домов и социальные учреждения были отключены.

Но одна зима не похожа на другую.

«Самым проблемным будет центр - первый тепловой район, я вам говорю прямо. Не Арбеково и не второй район, который запитан от ТЭЦ-2, а район автовокзала. На следующий год, если мы доживем, перекладки будут там», - сообщил Александр Суслов.

В этом году заменили 14 участков ветхих труб большого диаметра. Общая протяженность - 10 километров. В капитальный ремонт, по словам руководства компании, вложено порядка 350 миллионов рублей.

Для того чтобы и в дальнейшем продолжить эту работу, была сформирована инвестиционная программа на три года. Предварительно планируется потратить 1 миллиард рублей. Эта сумма наводит на мысль о росте тарифа. Потребители волнуются, насколько подорожает коммунальная услуга.

«Даже с этим миллиардом тариф увеличится максимум на 24%», - предупредил Александр Суслов.

ПАО «Т Плюс» подает тепло в 1 840 пензенских многоквартирных домов. Там, где с потребителями работают напрямую, проблем с оплатой нет.

«Основным дебитором (97%) является МКП «Теплоснабжение», это составляет 1 миллиард 460 миллионов рублей», - уточнил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Что касается бесхозных сетей, а такие в городе есть, то их «Т Плюс» бесплатно обслуживать не будет, категорично заявил Александр Суслов.

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Гость|11.10.2017 18:48|

penzainform.ru писал(a):

На следующий год, если мы доживем,
Кокое мудрое изречение...

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