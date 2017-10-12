12.10.2017 | 13:01

В четверг, 12 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от водителя Николая Разумовского, проживающего в областном центре. Он возмущен появлением еще одного светофорного объекта на улице Карпинского.

«Зачем он нужен? Переход не такой аварийный. Рядом на столбе висит камера, фиксирующая превышение скорости. Особо тут никто не разгоняется», - пояснил Николай.

По словам мужчины, один светофор есть у Гусиловского рынка, второй - перед Монументом боевой и трудовой славы пензенцев.

«Теперь, получается, на участке протяженностью примерно в километр по прямой будет три светофорных объекта», - добавил мужчина.

Николай в недоумении: неужели у каждого пешеходного перехода нужно устанавливать светофор?