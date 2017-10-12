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Глас народа | Водители возмущены появлением еще одного светофора на ул. Карпинского

12.10.2017|13:01
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В четверг, 12 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от водителя Николая Разумовского, проживающего в областном центре. Он возмущен появлением еще одного светофорного объекта на улице Карпинского.

«Зачем он нужен? Переход не такой аварийный. Рядом на столбе висит камера, фиксирующая превышение скорости. Особо тут никто не разгоняется», - пояснил Николай.

По словам мужчины, один светофор есть у Гусиловского рынка, второй - перед Монументом боевой и трудовой славы пензенцев.

«Теперь, получается, на участке протяженностью примерно в километр по прямой будет три светофорных объекта», - добавил мужчина.

Николай в недоумении: неужели у каждого пешеходного перехода нужно устанавливать светофор?

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Гость|12.10.2017 13:07|

Скоро все пешком ходить будем, так как ездить будет невозможно.

Гость|12.10.2017 13:09|

Надо освоить бабло на светофоры. Чего тут не ясно? Поэтому и ставят на каждом углу. На дублере Окружной, на Захарова, тут...

Гость|12.10.2017 13:12|

Николай в недоумении: неужели у каждого пешеходного перехода нужно устанавливать светофор?Скоро каждый пешеход будет ходить со своим светофором.

Гость|12.10.2017 13:26|

penzainform.ru писал(a):

«Зачем он нужен? Переход не такой аварийный. Рядом на столбе висит камера, фиксирующая превышение скорости. Особо тут никто не разгоняется», - пояснил Николай.
Скажи это водителю 1992 г/р, сбившему двух девушек на пешеходном переходе на Карпинского у Гусиловского рынка 02.10.2017. Одна из них до сих пор в коме.

Гость|12.10.2017 13:33|

Таких водителей ничего не останавливает.

Гость|12.10.2017 13:36|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 13:26|

penzainform.ru писал(a):

«Зачем он нужен? Переход не такой аварийный. Рядом на столбе висит камера, фиксирующая превышение скорости. Особо тут никто не разгоняется», - пояснил Николай.

Скажи это водителю 1992 г/р, сбившему двух девушек на пешеходном переходе на Карпинского у Гусиловского рынка 02.10.2017. Одна из них до сих пор в коме.

А светофор -то прямо как защитный барьер..стена бетонная...

Гость|12.10.2017 13:41|

Гость писал(a):

Гость|12.10.2017 13:26|

penzainform.ru писал(a):

«Зачем он нужен? Переход не такой аварийный. Рядом на столбе висит камера, фиксирующая превышение скорости. Особо тут никто не разгоняется», - пояснил Николай.

Скажи это водителю 1992 г/р, сбившему двух девушек на пешеходном переходе на Карпинского у Гусиловского рынка 02.10.2017. Одна из них до сих пор в коме.

А светофор -то прямо как защитный барьер..стена, мля..бетонная...

Ну если сбить на регулируемом, это другая тема. А так отмажется, типа не видел, сами выскочили и т.д.

Гость|12.10.2017 13:50|

Почему отказались от светофоров с кнопкой? В таких местах они стали бы лучшим решением!

Гость|12.10.2017 13:55|

Побольше надо светофоров ! И инспекторов надо больше, гоняют на тазохламах и людей сшибают

Гость|12.10.2017 13:57|

penzainform.ru писал(a):

поступило сообщение от водителя Николая Разумовского, проживающего в областном центре. Он возмущен
Возмущение только от дьявола, бесноватый он этот человек.

Без возмущения не получается?

Гость|12.10.2017 13:58|

Так он еще и в недоумении....

Гость|12.10.2017 13:59|

penzainform.ru писал(a):

Николай в недоумении: неужели у каждого пешеходного перехода нужно устанавливать светофор?
ДА НУЖНО У АБСОЛЮТНО КАЖДОГО СВЕТОФОРА!!! ПОТОМУ ЧТО РУССКИЕ ВОДИТЕЛИ ЭТО ПОДЛИННЫЕ БЫДЛО.

Гость|12.10.2017 14:10|

Я была пьяна... я была пьяна-возмущена! возмущена!...)))

Пусть лучше николай побережёт возмущение и возМУТЬится когда допустим начнётся война...

Гость|12.10.2017 14:15|

А куда делись светофоры с КНОПКОЙ? Почему ИХ не устанавливают?

Гость|12.10.2017 14:26|

Конечно нужен!!! Водилы по городу летают как сумасшедшие!!! на этом участке и до сотни разгоняются!!!ЕЗДИЛИ БЫ СПОКОЙНЕЙ И светофоров было бы меньше, если тупое быдло не понимает, то придется возле всех пешиходов светофоры поставить!

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