Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 сен 2017|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.02  |  $  57.52
 

Глас народа | В ночной аварии на улице Калинина иномарка превратилась в груду металла

27.09.2017|09:22
Печать

В ночь на среду, 27 сентября, у дома № 103 на улице Калинина в Пензе произошла авария, вызвавшая бурное обсуждение в социальной сети «ВКонтакте».

«На Калинина авария. В шоке, честно. Все живы, словами не передать», - пишет автор поста Алексей Макаров. Он также добавляет, что предложил помощь людям, находившимся в машине, но они отказались.

«Я в час ночи ехал с работы и увидел это. Наверно на повороте занесло в столб. Зрелище не из приятных было», - предполагает один из комментаторов. Он также пишет: «Я думал все погибли. Там просто груда металла».

«Ночная авария. Все живы. Машина «Сузуки» протаранила 2 дерева и столб плюс еще одну иномарку. Иномарка вылетела за пределы проезжей части на газон. Из «Сузуки» вылезли 3 пьяных. Сила удара была такой силы, что «Сузуки» раскололась по горизонтали, крыша на дороге, шасси на газоне», - пишет еще один очевидец произошедшего.

0
0
0
0
Гость|27.09.2017 09:37|

К успеху пацаны ехали1

Гость|27.09.2017 09:41|

Где на Калинина, на южной шоль?

Гость|27.09.2017 09:52|

penzainform.ru писал(a):

автор поста Алексей Макаров
Пензаинформ, кто у вас тексты проверяет?

Исправьте автора поста, не позорьтесь.

Гость|27.09.2017 09:53|

По ссылке Алексей Макаров скончался в 2014 г

Гость|27.09.2017 10:03|

Ну конечно, Алексей Макаров в городе один был, да и тот скончался.Просыпайтесь, гражданин, утро уже

Гость|27.09.2017 10:06|

лично знаю алексея макарова пензенского живой возраст в районе 30-35 лет .

Гость|27.09.2017 10:32|

Сделали дорогу для дебилов.ритуальную контору теперь на Калинина надо,чтоб неподалёку,и со скидкой.бейтесь водятелы,чем мень вас на дорогах,тем спокойной остальным,а ментам таких надо сразу остатками головы да об асфальт.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!