27.09.2017 | 09:22

В ночь на среду, 27 сентября, у дома № 103 на улице Калинина в Пензе произошла авария, вызвавшая бурное обсуждение в социальной сети «ВКонтакте».

«На Калинина авария. В шоке, честно. Все живы, словами не передать», - пишет автор поста Алексей Макаров. Он также добавляет, что предложил помощь людям, находившимся в машине, но они отказались.

«Я в час ночи ехал с работы и увидел это. Наверно на повороте занесло в столб. Зрелище не из приятных было», - предполагает один из комментаторов. Он также пишет: «Я думал все погибли. Там просто груда металла».

«Ночная авария. Все живы. Машина «Сузуки» протаранила 2 дерева и столб плюс еще одну иномарку. Иномарка вылетела за пределы проезжей части на газон. Из «Сузуки» вылезли 3 пьяных. Сила удара была такой силы, что «Сузуки» раскололась по горизонтали, крыша на дороге, шасси на газоне», - пишет еще один очевидец произошедшего.