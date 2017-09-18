18.09.2017 | 13:56

В понедельник, 18 сентября, в Пензе началась эвакуация людей из нескольких торговых центров. Чтобы узнать, что произошло, озабоченные горожане стали выкладывать в соцсети фотографии, на которых запечатлено происходящее.

«У ТЦ «Суворовский» что-то происходит, массово выводят людей, сотрудников и покупателей торгового центра просят максимально отойти от здания, само здание оцепили лентой, много полицейских», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» пользователь Андрей Мадонов.

По имеющейся информации, также эвакуированы посетители и работники торговых центров «Арбат», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Лента».

Территория у зданий оцеплена.

В региональных управлениях МВД, МЧС и ФСБ информацию пока никак не комментируют.

Фото Андрея Мадонова.