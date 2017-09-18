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Глас народа | В Пензе из торговых центров эвакуируют посетителей и сотрудников

18.09.2017|13:56
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В понедельник, 18 сентября, в Пензе началась эвакуация людей из нескольких торговых центров. Чтобы узнать, что произошло, озабоченные горожане стали выкладывать в соцсети фотографии, на которых запечатлено происходящее.

«У ТЦ «Суворовский» что-то происходит, массово выводят людей, сотрудников и покупателей торгового центра просят максимально отойти от здания, само здание оцепили лентой, много полицейских», - сообщил в редакцию ИА «ПензаИнформ» пользователь Андрей Мадонов.

По имеющейся информации, также эвакуированы посетители и работники торговых центров «Арбат», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Лента».

Территория у зданий оцеплена.

В региональных управлениях МВД, МЧС и ФСБ информацию пока никак не комментируют.

Фото Андрея Мадонова.

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Гость|18.09.2017 14:15|

Опять наверное телефонные террористы глумятся...

Гость|18.09.2017 14:16|

да начнется срач...

Гость|18.09.2017 14:16|

олимп и берлин тоже эвакуированы

Гость|18.09.2017 14:22|

Говорят что телефонный звонок был о якобо заложенной бомбе

Имя: Гость
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