17.09.2017 | 12:24

В субботу, 16 сентября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от жительницы областного центра Ирины. Ее возмущает происходящее на стройке рядом с ФОК «Спутник» на улице Попова.

По словам женщины, в недостроенном здании постоянно находятся школьники. Причем они рискуют не только своей жизнью, но и чужой, потому что сбрасывают с высоты кирпичи ради забавы.

«Гуляя рядом с ребенком, вижу такую картинку не первый день. Неизвестно, что там еще творится», - посетовала Ирина.

Напомним: осенью 2016 года на этой строительной площадке уже произошла трагедия - погиб 14-летний школьник. На его теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

В конце июня 2017-го ИА «ПензаИнформ» разместило видеозапись, на которой видно, как девушка и молодой человек лазят по тому же безнадзорному объекту на Западной Поляне, рискуя получить травмы.

Тогда в городской администрации уточнили, что земельный участок, на котором расположен недостроенный жилой дом, находится в собственности АО «Трест «Мордовпромстрой». Срок действия разрешения на строительство, выданного ранее прежнему владельцу ООО «ЭнергияПензаСтрой», закончился 17 января 2010 года.

Подчеркивалось, что работы на объекте давно не ведутся. Поскольку он представляет опасность для окружающих, администрация города повторно направила застройщику письмо с требованием восстановить имеющееся ограждение площадки и организовать круглосуточную охрану.

Кроме того, мэрия обратилась в полицию с просьбой о проведении проверки и принятии мер в связи пребыванием посторонних лиц на территории недостроенного жилого дома.

Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и на улице Краснова: заброшенная стройка, расположенная неподалеку от школы и вплотную к жилым домам, угрожает жизни и здоровью гуляющих там подростков.