11.09.2017 | 12:39

В понедельник, 11 сентября, в пензенской группе «Автохам» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как на улице Мира две иномарки - Mercedes и Lexus - выезжают на полосу встречного движения, пересекая сплошную разметку.

Таким образом водители пытались объехать стоявшие в пробке автомобили.

Пензенцы неравнодушны к нарушениям ПДД со стороны владельцев дорогих авто и часто выкладывают в Сеть материалы, компрометирующие их с точки зрения стиля вождения.

Так, в ноябре прошлого года на перекрестке улиц Бакунина и Володарского Lexus пересек стоп-линию, встал на пешеходном переходе, а затем повернул направо, проехав на красный. Это снял на регистратор другой водитель, ожидавший разрешающего сигнала светофора.

Запись была размещена в Интернете, и ГИБДД возбудила в отношении водителя 1982 года рождения дело об административном правонарушении.

Особенно активно пензенские пользователи Сети обсуждали случай, когда сразу несколько владельцев автомобилей Lexus устроили стоянку в центре Пензы. Горожанин разместил в соцсети фотографию машин, припаркованных прямо на Фонтанной площади. Снимок он подписал так: «Все дело в номерах. ВИП-парковка «У фонтана».

Стоит отметить, что на фото были запечатлены три «Лексуса» с номерами 058. Это натолкнуло комментаторов снимка на мысль, что автомобили принадлежат «большим дядям».