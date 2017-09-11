Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 сен 2017|14:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+22oC
Завтра | Ясно |
  68.65  |  $  57.17
 

Глас народа | На улице Мира водители Mercedes и Lexus объехали пробку по встречке

11.09.2017|12:39
Печать

В понедельник, 11 сентября, в пензенской группе «Автохам» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как на улице Мира две иномарки - Mercedes и Lexus - выезжают на полосу встречного движения, пересекая сплошную разметку.

Таким образом водители пытались объехать стоявшие в пробке автомобили.

Пензенцы неравнодушны к нарушениям ПДД со стороны владельцев дорогих авто и часто выкладывают в Сеть материалы, компрометирующие их с точки зрения стиля вождения.

Так, в ноябре прошлого года на перекрестке улиц Бакунина и Володарского Lexus пересек стоп-линию, встал на пешеходном переходе, а затем повернул направо, проехав на красный. Это снял на регистратор другой водитель, ожидавший разрешающего сигнала светофора.

Запись была размещена в Интернете, и ГИБДД возбудила в отношении водителя 1982 года рождения дело об административном правонарушении.

Особенно активно пензенские пользователи Сети обсуждали случай, когда сразу несколько владельцев автомобилей Lexus устроили стоянку в центре Пензы. Горожанин разместил в соцсети фотографию машин, припаркованных прямо на Фонтанной площади. Снимок он подписал так: «Все дело в номерах. ВИП-парковка «У фонтана».

Стоит отметить, что на фото были запечатлены три «Лексуса» с номерами 058. Это натолкнуло комментаторов снимка на мысль, что автомобили принадлежат «большим дядям».

0
0
0
0
Гость|11.09.2017 13:13|

penzainform.ru писал(a):

Mercedes и Lexus
На этих машинах можно !

Гость|11.09.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

три «Лексуса» с номерами 058
И этим можно !

И вообще, с какого перепуга, чернь начала замечать где их хозяева оставляют машины ? Сигнализации там установлены, в дополнительной охране они не требуются! Увидел, поклонился, поцеловал бампер и поскакал дальше!

Гость|11.09.2017 13:33|

Гость писал(a):

И вообще, с какого перепуга, чернь начала замечать где их хозяева оставляют машины ? Сигнализации там установлены, в дополнительной охране они не требуются! Увидел, поклонился, поцеловал бампер и поскакал дальше!
Люто плюсую! Распустилось ужо холопское быдло, забыло крепкую хозяйскую руку!

Гость|11.09.2017 13:34|

на черной машине едет по своей полосе, и чтоб этих быдло пропустить залез на бордюр. Кошмар!!!! встал бы и все. И был прав!

Гость|11.09.2017 13:37|

Гость писал(a):

на черной машине едет по своей полосе, и чтоб этих быдло пропустить залез на бордюр. Кошмар!!!! встал бы и все. И был прав!
Всё правильно он сделал,надо было побольше им места дать.Ведь баре едут

Гость|11.09.2017 13:42|

Гость писал(a):

Всё правильно он сделал,надо было побольше им места дать.Ведь баре едут
Слишком шикарно им будет. И так на ворованные деньги как сыры в масле катаются, так еще и ПДД не для них написаны...Ну ну...

Гость|11.09.2017 13:46|

Номер читается, нарушение налицо...что ответит ГИБДД?

Гость|11.09.2017 13:48|

Гость писал(a):

что ответит ГИБДД?
а что они могут в такой ситуации ответить? ничего не видели, ничего не знаем0

Гость|11.09.2017 13:50|

Да уж, депутаты гордумы совсем великими стали

Гость|11.09.2017 13:50|

Гость писал(a):

Номер читается, нарушение налицо...что ответит ГИБДД?
Было уже такое разок, там же недалеко - на Окружной. Написали не удалось идентифицировать лицо управлявшее ТС для привлечения его к ответственности.

Гость|11.09.2017 13:57|

Гость писал(a):

на черной машине едет по своей полосе, и чтоб этих быдло пропустить залез на бордюр. Кошмар!!!! встал бы и все. И был прав!
Медицина нынче дорога...

Гость|11.09.2017 13:58|

Стукачье везде пролезет.

Гость|11.09.2017 13:58|

Гость писал(a):

Было уже такое разок, там же недалеко - на Окружной. Написали не удалось идентифицировать лицо управлявшее ТС для привлечения его к ответственности
Интересненько получается: камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима, пересечение стоп-линий и прочее в состоянии идентифицировать водителя, а тут нет? )

Гость|11.09.2017 14:00|

Гость писал(a):

Стукачье везде пролезет
По-вашему, надо было в ладоши ему хлопать за такой маневр?

Гость|11.09.2017 14:03|

Гость писал(a):

Стукачье везде пролезет

По-вашему, надо было в ладоши ему хлопать за такой маневр?

Надо молча стоять,сняв шапку и потупившись ждать когда баре проедут на своей колеснице богов.Челядь распоясалась последнее время.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!