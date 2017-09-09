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Глас народа | На улице Калинина в Пензе столкнулись Toyota и маршрутка № 4

09.09.2017|14:29
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В субботу, 9 сентября, около 14 часов на пересечении улиц Калинина и Чкалова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Судя по фото, присланному в редакцию ИА «ПензаИнформ» жителем областного центра Станиславом, столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус, следовавший по маршруту № 4.

По всей видимости, в ДТП есть пострадавшие: на снимке видно людей, столпившихся вокруг человека, который сидит на бордюре.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Гость|09.09.2017 14:43|

По субботам в такую погоду надо дома сидеть,чай с мёдом пить !

Гость|09.09.2017 16:37|

Замучили эти маршрутки. Где обещанные автобусы в количестве 50 штук???

Гость|09.09.2017 17:11|

а чем вам погода не угодила? была переменная облачность, сухо.

Имя: Гость
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