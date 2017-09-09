09.09.2017 | 14:29

В субботу, 9 сентября, около 14 часов на пересечении улиц Калинина и Чкалова случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

Судя по фото, присланному в редакцию ИА «ПензаИнформ» жителем областного центра Станиславом, столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус, следовавший по маршруту № 4.

По всей видимости, в ДТП есть пострадавшие: на снимке видно людей, столпившихся вокруг человека, который сидит на бордюре.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.