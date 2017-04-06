06.04.2017 | 11:48

В среду, 5 апреля, в областном центре случилось ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Opel. Видео аварии появилось в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте». Его автор пожелал остаться анонимом.

Он сообщил, что инцидент произошел на улице Карпинского. Opel при перестроении из первой полосы во вторую столкнулся с фурой, которая протащила его несколько метров.

Возможной причиной аварии, по мнению пользователей, могла стать так называемая слепая зона, в которую попала иномарка, водитель большегруза ее попросту не заметил.

Другие предположили, что управлявшему легковушкой не хватило опыта и дальновидности, чтобы грамотно повести себя на дороге.

«Люди вообще не понимают, что надо делать на дороге и как это работает», - заметил Евгений Службин.

«Когда же люди будут на дороге голову включать для обдумывания своих действий, а не для криков и понтов», - добавил Андрей Карпов.

Видео - vk.com, группа Penza live.