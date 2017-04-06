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Глас народа | Пензенцы обсуждают ДТП с фурой и иномаркой на улице Карпинского

06.04.2017|11:48
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В среду, 5 апреля, в областном центре случилось ДТП с участием фуры и легкового автомобиля Opel. Видео аварии появилось в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте». Его автор пожелал остаться анонимом.

Он сообщил, что инцидент произошел на улице Карпинского. Opel при перестроении из первой полосы во вторую столкнулся с фурой, которая протащила его несколько метров.

Возможной причиной аварии, по мнению пользователей, могла стать так называемая слепая зона, в которую попала иномарка, водитель большегруза ее попросту не заметил.

Другие предположили, что управлявшему легковушкой не хватило опыта и дальновидности, чтобы грамотно повести себя на дороге.

«Люди вообще не понимают, что надо делать на дороге и как это работает», - заметил Евгений Службин.

«Когда же люди будут на дороге голову включать для обдумывания своих действий, а не для криков и понтов», - добавил Андрей Карпов.

Видео - vk.com, группа Penza live.

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Гость|06.04.2017 12:11|

Тупой и еще тупее: типичный случай

Гость|06.04.2017 12:13|

Меня фура убила! Вызывай инструктора!

Гость|06.04.2017 12:25|

Почему он фуру не заметил???

Гость|06.04.2017 12:46|

Цирк с оленями этими. Как опелисту можно было не заметить трёхсполовинойметровую стену?? Нужно тогда купить очки и сидеть в своём ряду с включенным поворотником, пока не пропустят или пока не будет прогала с запасом во второй полосе, а не вылезать на авось зажмурившись.

Гость|06.04.2017 13:10|

100% "автоледи" в опеле

Гость|06.04.2017 13:31|

Лосиха с гранатой на Опель..И она же будет громче всех кричать что её не пропускают ... Прямая извилина у неё по черепью

Гость|06.04.2017 13:33|

да порой и мужики тупят,так что не факт

Гость|06.04.2017 13:41|

Прежде чем начать маневр, убедись, что на той полосе отсутствует движущий транспорт. ПДВ

Гость|06.04.2017 13:58|

А Опель со второстепенной дороги выезжал и забыл фуру пропустить.

Гость|06.04.2017 14:01|

Слово "иномарка" восхитительно! Из 90-х. Как пейджер и малиновые пиджаки. Сейчас так даже в деревнях не говорят.

Имя: Гость
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