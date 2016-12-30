30.12.2016 | 15:06

В пятницу, 30 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала жительница Пензы, пытающаяся привлечь внимание ответственных служб к проблеме, с которой ей каждый день приходится сталкиваться на Бекешской улице. К своему посланию она приложила фотографии.

«С начала зимы ни разу не было уборочной техники, улицу Бекешскую и 2-й и 3-й Объединенные проезды ни разу в этом году не чистили.

Здесь проживают в основном бабушки-пенсионерки. На самой горе под толщей рыхлого снега лежит лед. Сама лично видела, как пенсионер 30 минут пытался пройти 20 метров. Коляску вытолкнуть наверх стоит титанических трудов», - сообщила молодая мать.

Женщина призналась, что не знает, кто должен заниматься этой проблемой. По ее словам, жалоба в управление ЖКХ была направлена и там пообещали почистить дорогу. Однако никаких мер после этого пока так и не приняли.

Фото Аллы Гуриной.