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Глас народа | Дорогу на улице Бекешской за зиму не чистили ни разу

30.12.2016|15:06
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В пятницу, 30 декабря, в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала жительница Пензы, пытающаяся привлечь внимание ответственных служб к проблеме, с которой ей каждый день приходится сталкиваться на Бекешской улице. К своему посланию она приложила фотографии.

«С начала зимы ни разу не было уборочной техники, улицу Бекешскую и 2-й и 3-й Объединенные проезды ни разу в этом году не чистили.

Здесь проживают в основном бабушки-пенсионерки. На самой горе под толщей рыхлого снега лежит лед. Сама лично видела, как пенсионер 30 минут пытался пройти 20 метров. Коляску вытолкнуть наверх стоит титанических трудов», - сообщила молодая мать.

Женщина призналась, что не знает, кто должен заниматься этой проблемой. По ее словам, жалоба в управление ЖКХ была направлена и там пообещали почистить дорогу. Однако никаких мер после этого пока так и не приняли.

Фото Аллы Гуриной.

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Гость|30.12.2016 16:38|

penzainform.ru писал(a):

Женщина призналась, что не знает, кто должен заниматься этой проблемой.
Два веселых лица справа.

Гость|30.12.2016 17:01|

penzainform.ru писал(a):

жалоба в управление ЖКХ была направлена и там пообещали почистить дорогу.
...обещал платок пуховый и жениться обещал...

Имя: Гость
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