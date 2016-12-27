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Глас народа | В Пензе на улице Калинина автобус № 66 влетел в столб

27.12.2016|10:39
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Во вторник, 27 декабря, напротив дома № 4 на улице Калинина в Пензе произошла авария с участием автобуса № 66. По словам очевидца событий Дмитрия Краличкина, ДТП случилось около 9:45.

Столкнулись автобус № 66 и Opel Astra, оба двигались в сторону Южной Поляны. Как рассказал ИА «ПензаИнформ» Дмитрий Краличкин, после удара транспортные средства вынесло на встречную полосу: автобус - в столб, а Opel в кювет.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии, по предварительным данным, пострадали три пассажирки автобуса: 1954, 1974 и 1962 годов рождения. Их доставили в медучреждение для обследования.

За рулем автобуса находился 27-летний водитель, легковым автомобилем управлял 50-летний мужчина. Ни один из них не пострадал.

Выяснить обстоятельства ДТП и определить виновного предстоит сотрудникам ГИБДД.

Фото Дмитрия Краличкина.

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Гость|27.12.2016 10:44|

жестоко

Гость|27.12.2016 10:51|

penzainform.ru писал(a):

в Пензе произошла авария с участием автобуса № 66
Правильно было бы написать "с участием КАМИКАДЗЕ автобуса № 66", т.к. на 54 и 66 маршрутах одни камикдзе работают, а не водители, маршрутчики по сравнению с ним "отдыхают".

Гость|27.12.2016 11:07|

Постоянно гоняются на перегонки друг с дружкой эти 66!!! Устраните беспредельщик на дорогах между маршрутчиками и автобусами ! Невинные люди страдают из за таких "водителей" . Они людей перевозят , а не по одиночке гоняют. Ужас.

Гость|27.12.2016 11:08|

а ты сам сядь и поработай на процентах я посмотрю как ты будишь гонять мудозвон

Имя: Гость
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