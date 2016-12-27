27.12.2016 | 10:39

Во вторник, 27 декабря, напротив дома № 4 на улице Калинина в Пензе произошла авария с участием автобуса № 66. По словам очевидца событий Дмитрия Краличкина, ДТП случилось около 9:45.

Столкнулись автобус № 66 и Opel Astra, оба двигались в сторону Южной Поляны. Как рассказал ИА «ПензаИнформ» Дмитрий Краличкин, после удара транспортные средства вынесло на встречную полосу: автобус - в столб, а Opel в кювет.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии, по предварительным данным, пострадали три пассажирки автобуса: 1954, 1974 и 1962 годов рождения. Их доставили в медучреждение для обследования.

За рулем автобуса находился 27-летний водитель, легковым автомобилем управлял 50-летний мужчина. Ни один из них не пострадал.

Выяснить обстоятельства ДТП и определить виновного предстоит сотрудникам ГИБДД.

Фото Дмитрия Краличкина.