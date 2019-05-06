06.05.2019 | 09:13

«Хочу проинформировать об изменениях в кабинете министров. В связи с увольнением бывшего министра здравоохранения Стрючкова Владимира Викторовича обязанности возлагаются на Чижову Оксану Викторовну», - такими словами губернатор Иван Белозерцев начал совещание в областном правительстве в понедельник, 6 мая.

Глава региона обратил внимание Оксаны Чижовой на необходимость добиваться доступности здравоохранения для населения.

О причинах увольнения экс-министра губернатор не сообщил.

Руководитель министерства здравоохранения Владимир Стрючков уволился 29 апреля. Как сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, он оставил должность по собственному желанию.

«Владимир Стрючков написал заявление 29 апреля, и оно было удовлетворено», - уточнила Дина Черемушкина.

Ранее информация о том, что министр покидает пост, появилась в пензенском анонимном Telegram-канале. Причиной этого шага высокопоставленного чиновника называется неприятный инцидент, участником которого он якобы стал в нерабочее время.

Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало. В частности, в следственном комитете отказались давать какие-либо комментарии по данной теме.

Владимир Викторович Стрючков был назначен на должность министра здравоохранения Пензенской области в 2005 году. В апреле 2009-го он уходил с поста, в декабре 2010-го вновь занял его.