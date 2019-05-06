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Политика | Губернатор назвал и. о. министра здравоохранения Пензенской области

06.05.2019|09:13
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«Хочу проинформировать об изменениях в кабинете министров. В связи с увольнением бывшего министра здравоохранения Стрючкова Владимира Викторовича обязанности возлагаются на Чижову Оксану Викторовну», - такими словами губернатор Иван Белозерцев начал совещание в областном правительстве в понедельник, 6 мая.

Глава региона обратил внимание Оксаны Чижовой на необходимость добиваться доступности здравоохранения для населения.

О причинах увольнения экс-министра губернатор не сообщил.

Руководитель министерства здравоохранения Владимир Стрючков уволился 29 апреля. Как сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, он оставил должность по собственному желанию.

«Владимир Стрючков написал заявление 29 апреля, и оно было удовлетворено», - уточнила Дина Черемушкина.

Ранее информация о том, что министр покидает пост, появилась в пензенском анонимном Telegram-канале. Причиной этого шага высокопоставленного чиновника называется неприятный инцидент, участником которого он якобы стал в нерабочее время.

Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало. В частности, в следственном комитете отказались давать какие-либо комментарии по данной теме.

Владимир Викторович Стрючков был назначен на должность министра здравоохранения Пензенской области в 2005 году. В апреле 2009-го он уходил с поста, в декабре 2010-го вновь занял его.

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Гость|06.05.2019 09:21|

Чижова продолжатель дела Стрючкова. Чижова член команды Стрючкова. Где новый человек, профессиональный управленец и врач?

Гость|06.05.2019 09:26|

Черного кобеля Стручкова не отмыть до бела. Лишить звания Почетного гражданина.

Гость|06.05.2019 09:32|

Эту в бане хер подловишь!

Гость|06.05.2019 09:32|

Никто из министерской команды Стрючкова не может быть новым министром. Новый министр здравоохранения Пензенской области должен вернуть доверие простых пациентов и медицинского коллектива.

Гость|06.05.2019 09:35|

Никто из министерской команды Стрючкова не в силах вернуть веру в медицину у пациентов.

Гость|06.05.2019 09:37|

Марков Владимир Валентинович профессионал своего дела. Работает на земле с народом в первичном звене. Практикующий врач-невролог. Без министерских замашек. Продемонстрировал себя за 11 лет отличным управленцем.

Гость|06.05.2019 09:37|

ЮЛЯ Х. Ты на алименты успела подать. Больше он не вернется.

Гость|06.05.2019 09:39|

Сколько лет "потерпевшей" Юле Х?

Гость|06.05.2019 09:39|

Гость писал(a):

Марков Владимир Валентинович профессионал своего дела. Работает на земле с народом в первичном звене. Практикующий врач-невролог. Без министерских замашек. Продемонстрировал себя за 11 лет отличным управленцем.
Пусть по ночам лучше в караоке поет. И к молодым не пристает.

Гость|06.05.2019 09:40|

Гость писал(a):

Никто из министерской команды Стрючкова не может быть новым министром. Новый министр здравоохранения Пензенской области должен вернуть доверие простых пациентов и медицинского коллектива.
Чижова покрывает нарушения и преступления в подведомственных учреждениях.

Гость|06.05.2019 09:41|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Марков Владимир Валентинович профессионал своего дела. Работает на земле с народом в первичном звене. Практикующий врач-невролог. Без министерских замашек. Продемонстрировал себя за 11 лет отличным управленцем.
Пусть по ночам лучше в караоке поет. И к молодым не пристает.
Пусть лучше у тебя руки отсохнут. А.минь

Гость|06.05.2019 09:41|

Будет ещё хуже....

Гость|06.05.2019 09:43|

С чижовой мы вообще все передохнем.Змея редкостная.Ненавижу эту дрянь.

Гость|06.05.2019 09:45|

Гость писал(a):

.Змея редкостная
Гадюка подколодная или кобра?

Гость|06.05.2019 09:45|

Чижова это тот же стрючков в юбке.развалится последнее что осталось.

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Имя: Гость
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