04.03.2019 | 16:05

В Пачелмском районе досрочно прекращены полномочия депутата Комитета местного самоуправления Решетинского сельсовета.

При предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год народный избранник не указал в декларации девять зарегистрированных на его имя транспортных средств.

После внесения прокурором представления о нарушении антикоррупционного законодательства депутат добровольно сложил полномочия, так что комитету местного самоуправления не пришлось прекращать его полномочия досрочно.

«Однако бездействие комитета и принятие решения о досрочном прекращении полномочий на основании заявления депутата нарушают принципы неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, препятствует их пресечению и предупреждению», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие незаконным и обязать представительный орган принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата из-за предоставления им недостоверных сведений об имуществе.

Служители Фемиды удовлетворили иск.