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Политика | В Пачелмском районе депутату не дали добровольно сложить полномочия

04.03.2019|16:05
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В Пачелмском районе досрочно прекращены полномочия депутата Комитета местного самоуправления Решетинского сельсовета.

При предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год народный избранник не указал в декларации девять зарегистрированных на его имя транспортных средств.

После внесения прокурором представления о нарушении антикоррупционного законодательства депутат добровольно сложил полномочия, так что комитету местного самоуправления не пришлось прекращать его полномочия досрочно.

«Однако бездействие комитета и принятие решения о досрочном прекращении полномочий на основании заявления депутата нарушают принципы неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, препятствует их пресечению и предупреждению», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие незаконным и обязать представительный орган принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата из-за предоставления им недостоверных сведений об имуществе.

Служители Фемиды удовлетворили иск.

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Гость|04.03.2019 16:21|

На 9 жизней припас.На встречке с фурой и одной хватит.

Гость|04.03.2019 16:21|

Короче поняли кто у нас депутатит

Гость|04.03.2019 16:54|

Депутат поди вымышленный , если у него ни имени ,ни фамилии нет.

Гость|04.03.2019 16:55|

Покажите,обозначьте хоть одного "слугу народа"который указал всё в декларации!Да и этого то,просто слили.

Имя: Гость
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