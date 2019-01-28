28.01.2019 | 14:33

В понедельник, 28 января, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ открылись дни Пензенской области. Министрам и зампредам регионального правительства предстоят доклады в профильных комитетах.

28 января министр финансов региона Любовь Финогеева осветит обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Пензенской области.

29 января министр здравоохранения субъекта РФ Владимир Стрючков проинформирует о работе над доступностью и качеством медицинской помощи.

В тот же день заместитель председателя областного правительства Валерий Беспалов раскроет темы развития транспортной инфраструктуры и доступа к высококачественной сотовой связи и Интернету.

Также доклады ждут от председателя правительства Пензенской области и двух его заместителей. Николай Симонов сообщит об улучшении экологической ситуации в регионе и актуальных темах в сфере природопользования, Дмитрий Семенов расскажет о сокращении аварийного жилищного фонда, а Олег Ягов - о состоянии и перспективах развития сельских школ и создании нового социокультурного пространства.

«Глава региона примет участие в заседании Совета Федерации «Час субъекта РФ», которое состоится в среду, 30 января. Иван Белозерцев намерен выступить с докладом о социально-экономическом развитии Пензенской области, проинформировать сенаторов о достигнутых результатах работы и перспективных направлениях деятельности в регионе», - сообщили в пресс-службе правительства области.