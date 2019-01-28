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Политика | В Совете Федерации открылись дни Пензенской области

28.01.2019|14:33
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В понедельник, 28 января, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ открылись дни Пензенской области. Министрам и зампредам регионального правительства предстоят доклады в профильных комитетах.

28 января министр финансов региона Любовь Финогеева осветит обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Пензенской области.

29 января министр здравоохранения субъекта РФ Владимир Стрючков проинформирует о работе над доступностью и качеством медицинской помощи.

В тот же день заместитель председателя областного правительства Валерий Беспалов раскроет темы развития транспортной инфраструктуры и доступа к высококачественной сотовой связи и Интернету.

Также доклады ждут от председателя правительства Пензенской области и двух его заместителей. Николай Симонов сообщит об улучшении экологической ситуации в регионе и актуальных темах в сфере природопользования, Дмитрий Семенов расскажет о сокращении аварийного жилищного фонда, а Олег Ягов - о состоянии и перспективах развития сельских школ и создании нового социокультурного пространства.

«Глава региона примет участие в заседании Совета Федерации «Час субъекта РФ», которое состоится в среду, 30 января. Иван Белозерцев намерен выступить с докладом о социально-экономическом развитии Пензенской области, проинформировать сенаторов о достигнутых результатах работы и перспективных направлениях деятельности в регионе», - сообщили в пресс-службе правительства области.

Источник — фото: www.pnzreg.ru
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Гость|28.01.2019 14:47|

Пусть Беспалов про аэропорт рассажет, из которого уже вообще никуда не летают кроме Москвы.

Гость|28.01.2019 14:49|

А Стрючков расскажет, как "быстро" можно к врачу попасть (муниципальному)

Гость|28.01.2019 14:53|

penzainform.ru писал(a):

28 января министр финансов региона Любовь Финогеева осветит обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Пензенской области.
При возведении стратегического объекта - пензенского перинатального центра "испарились" деньги из федерального бюджета. А чиновники и депутаты ДОТАЦИОННОГО и ДЕПРЕССИВНОГО региона - Пензенской области в бюджете заложили 475 млн. рублей на строительство... данного объекта?!..

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева в ходе 40-й очередной сессии Законадательного Собрания заявила: "...Включены ассигнования на завершение строительства и реконструкции переходящих объектов... Это перинатальный центр — 475 млн. рублей;..."

Прокурор области Наталья Канцерова: "...Приведенные примеры - капля в море, по сравнению с масштабом хищений, вскрытых при строительстве перинатального центра. Почти 200 млн. бюджетных средств было выведено на счета подставных фирм и обналичено. При этом ущерб причинен не только бюджету, но и субподрядным организациям, не получившим деньги за выполненные работы."

А следователи настаивают на другой сумме - 97 млн.рублей.

Министр финансов области Л.Финогеева ассигнования на завершение строительства и реконструкции пензенского перинатального центра обозначила - 475 миллионов рублей и ушлые депутаты любезно согласились?

Так сколько же федеральных денег было разворовано при строительстве перинатального центра: 200 млн.руб., 97 или 475 миллионов рублей?

Депутаты и чиновники, зачем и по какому праву, решили достроит перинатальный центр за счёт бюджета нищего региона?!..

КОРРУПЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИРАВНЕНА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ!

Гость|28.01.2019 15:01|

Там ни какого свободного астероида нет!?

Гость|28.01.2019 15:03|

Гость писал(a):

А Стрючков расскажет, как "быстро" можно к врачу попасть (муниципальному)
Главу пензенского облздрава В.Стрючкова многие называют не иначе как "министром... ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЯ".

Гость|28.01.2019 15:10|

Гость писал(a):

как "быстро" можно к врачу попасть (муниципальному)
Для этого надо придумать машину времени и вернуться как в 2010 год когда больницы и поликлиники были муниципальными.

Гость|28.01.2019 15:43|

Пусть Беспалов про аэропорт рассажет, из которого уже вообще никуда не летают кроме Москвы.

Он тебе "бананом" по лбу усе расскажет...

Гость|28.01.2019 15:45|

Так сколько же федеральных денег было разворовано при строительстве перинатального центра: 200 млн.руб., 97 или 475 миллионов рублей?

Оно тебе нужно, всё спрятано в домиках на лазурном берегу и внучкам в банках Швейцарии!!! А вы прозябайте в этой помойке в городе Глупов...

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