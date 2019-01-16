16.01.2019 | 14:19

Президент России Владимир Путин переназначил пензячку Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка сроком на пять лет. Соответствующий указ он подписал во вторник, 15 января.

Анна Кузнецова разместила документ на своей странице в Facebook. «Благодарю Президента за доверие! Работаем дальше!» - прокомментировала она.

Пензячка, являвшаяся руководителем областного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года.

В марте 2018 года Анна Кузнецова посещала Пензу с рабочим визитом. Тогда детский омбудсмен предложила области стать пилотным регионом по реализации проекта «Социальный навигатор». Осенью круглосуточный центр приема обращений от нуждающихся в помощи детей и подростков, а также родителей и представителей общественных организаций начал действовать на базе благотворительного фонда «Покров» (тел. 8-800-511-01-17).