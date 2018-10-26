26.10.2018 | 11:58

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 октября, депутат Андрей Фомин сообщил коллегам, что утром в отношении него готовилась определенная хулиганская выходка.

«Я знаю, что и полицию вызывали, и администрация напряжена была, и Юрий Александрович Зиновьев (депутат гордумы. - Прим. ред.). беседовал с молодежью... Те, кто собирается на крыльце, это известные люди, не приезжие из Америки или из Саратова», - отметил народный избранник.

Он поинтересовался у заместителя мэра Пензы Владимира Попкова, где грань между свободой изъявления своих взглядов и антисоциальным поведением, которое должно ограничиваться.

«С одной стороны, мы говорим о демократии, а с другой - это может привести к гражданской войне на внутригородском уровне. Мы же знаем, что эта молодежь проплачена...» - заявил Андрей Фомин.

«Отождествлять группу молодых людей, которая занимается противоправными действиями, с молодежью, с которой мы работаем, я бы не стал. Мы имеем «счастье» общаться с этими молодыми людьми, когда они подают уведомления о проведении мероприятий, и на наши увещевания и вразумления, к сожалению, они не реагируют. Мы обратимся в полицию, чтобы там дали соответствующую оценку их действиям», - ответил Владимир Попков.

Депутат Владимир Мутовкин предложил поближе познакомиться с теми, кто участвует в подобных акциях, наладить контакт и попробовать перевести их энергию в мирное русло.

Юрий Зиновьев же уточнил, что действительно провел беседу с собравшимися на крыльце. Те пожаловались, что их никто никуда не приглашает и не слушает. «Я объяснил: ваши методы неправильные. А выслушивать их надо, я готов в этом поучаствовать», - заявил народный избранник.

«В 18-20 лет адреналин, направленный не в ту сторону, вызывает большие последствия... У нас при бюрократической форме работы, которая носит иногда достаточно показушный характер, нет контакта. Я присоединяюсь к предложениям коллег», - добавил Андрей Фомин.

После этого слово взял депутат Олег Шаляпин. Он отметил, что нужно видеть причину проведения подобных акций: она заключается в транспортной ситуации.

«Частная транспортная компания требует возврата денег из бюджета города. Это вызывает социальное напряжение в обществе. У нас говорится, что у нас тут майдан, экстремизм какой-то. Вы все видели видео. Брошены фантики над головой, ни один не попал, о каком экстремизме мы говорим?! Мы быстро собираем совет общественности, резко осуждаем действия молодежи. Это просто отстаивание своих интересов транспортной компанией», - обозначил свое мнение депутат.

На этом дискуссию, превращавшую заседание городской думы в политическое мероприятие, завершили.

На предыдущей сессии городской думы, 28 сентября, Андрей Фомин заявил, что против него была предпринята попытка совершения хулиганской акции представителями комсомольского крыла КПРФ. По словам депутата, в его адрес прозвучали оскорбления. Народный избранник тогда также поднимал вопрос отсутствия финансового обеспечения в бюджете работы пассажирского транспорта в Пензе.