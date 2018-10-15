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Политика | В правительстве Севастополя опровергли информацию об отставке Юрия Кривова

15.10.2018|10:54
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В крымских СМИ появилась информация о том, что вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов покидает свой пост. Он занял его в сентябре 2016 года, оставив должность зампреда правительства Пензенской области.

«Устал от оскорблений»: Кривов прощается с Овсянниковым» - так называется материал издания «Примечания», опубликованный 12 октября со ссылкой на источники в правительстве.

«У губернатора и его зама не складываются взаимоотношения: Кривов давно жалуется на унижения со стороны молодого менеджера. Получить комментарий самого Юрия Кривова «Примечаниям» сегодня не удалось - его правительственный номер на звонки не отвечает. По словам наших собеседников в правительстве, в последнее время молодой губернатор Овсянников стал позволять себе публичные резкости в адрес своего зама, что сильно задевает возрастного и опытного чиновника. «Он просто устал от оскорблений», - говорит наш источник», - указано в статье.

В понедельник, 15 октября, корреспондент ИА «ПензаИнформ» обратился за комментарием в пресс-службу правительства Севастополя. «Информация об уходе Юрия Кривова не соответствует действительности», - заверили в пресс-службе.

В правительстве Севастополя Юрий Кривов курирует социальный блок. В декабре 2016 года крымскими СМИ уже распространялись слухи о том, что он может покинуть пост. Тогда помощник вице-губернатора назвал эту информацию чьей-то нелепой ошибкой или шуткой.

В марте 2018 года должность вице-губернатора Севастополя оставил бывший мэр Заречного Вячеслав Гладков. В Департаменте общественных коммуникаций Севастополя уточнили, что он написал заявление по собственному желанию и планировал уйти еще полтора месяца назад, но решил отработать выборы Президента.

В июне Вячеслав Гладков стал заместителем председателя и руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

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Гость|15.10.2018 12:04|

И чо?

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