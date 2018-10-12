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Политика | Андрей Кулинцев уходит с поста первого зампреда правительства

12.10.2018|14:16
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Первый заместитель председателя правительства Пензенской области покидает свой пост. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщил на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев.

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации. Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», - написал глава региона.

Андрей Кулинцев родился в 1975 году в Алма-Ате (Казахстан). Окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».

Некоторое время руководил компанией «Сэлф Принт Инт». С 1997 года работал в администрации города Пензы. С 2001 года занимал должность федерального инспектора по Пензенской области, затем был приглашен на работу в Москву.

В октябре 2016 года был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области.

Источник — фото: www.pnzreg.ru
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Гость|12.10.2018 14:36|

Я думаю что здесь было не его место, надо быть более активным и заметным

Гость|12.10.2018 14:54|

Как приход или уход, в данном случае, Кулинцева повлиял на жизнь пензенцев? В чем кокретно его успехи на пензенской земле,чтобы мы могли сказать:"Молодец, наш пензенский!"

Может он как-то проявил себя в конкурсе "Лидеры России"?

Какие новаторские, инновационные идеи он выдвинул?

Абсолютно говорю это без всякого сарказма и иронии.

Просто пытяюсь вспомить его заслуги.

Гость|12.10.2018 15:22|

Кто это?

Гость|12.10.2018 15:23|

Гость писал(a):

Кто это?
Зачем это?

Гость|12.10.2018 15:25|

Сегодня опять дух губеров поменяли,а этот сваливает заранее. Чуйка у него наверно.посмотрим.

Гость|12.10.2018 15:27|

Удачной работы на новом месте!

Гость|12.10.2018 15:29|

Гость писал(a):

Сегодня опять дух губеров поменяли,а этот сваливает заранее. Чуйка у него наверно.посмотрим.
плохой с тебя аналитик, пробуй еще

Гость|12.10.2018 15:30|

А кто это?

Гость|12.10.2018 15:31|

В 26 лет федеральный инспектор! Карьера похлеще чем у Юрки Ильина!

Гость|12.10.2018 15:31|

Гость писал(a):

А кто это?
А зачем это?

Гость|12.10.2018 15:32|

Гость писал(a):

В 26 лет федеральный инспектор! Карьера похлеще чем у Юрки Ильина!
завидуешь? - хорошо )))

Гость|12.10.2018 15:58|

что тут такого. просто новая ступень в карьерном росте. Молодец

Гость|12.10.2018 15:59|

да нормальный мужик кстати

Гость|12.10.2018 16:07|

Гость писал(a):

что тут такого. просто новая ступень в карьерном росте. Молодец
все благодаря имени папы

Гость|12.10.2018 16:09|

Похоже пересидел здесь, ждал должности в Москве или вовремя оттуда смылся. Может рассчитывал стать председателем правительства или губером, но облом.

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Имя: Гость
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