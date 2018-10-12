12.10.2018 | 14:16

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области покидает свой пост. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщил на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев.

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации. Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», - написал глава региона.

Андрей Кулинцев родился в 1975 году в Алма-Ате (Казахстан). Окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».

Некоторое время руководил компанией «Сэлф Принт Инт». С 1997 года работал в администрации города Пензы. С 2001 года занимал должность федерального инспектора по Пензенской области, затем был приглашен на работу в Москву.

В октябре 2016 года был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области.