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Политика | Иван Белозерцев завел аккаунт в «Инстаграме»

05.10.2018|09:09
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У губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева появилась учетная запись в «Инстаграме». Ссылка на нее была опубликована утром в пятницу, 5 октября, в аккаунте главы региона в другой соцсети - «Твиттере».

Первый пост Белозерцева (@ivan_belozercev_penza) также датирован 5 октября - Всемирным днем учителя. Он посвящен важнейшему для жизни Ивана Александровича педагогу.

«У каждого из нас есть свой, тот самый учитель, который оставил в душе большой след. У меня было много замечательных педагогов, но Антонина Федоровна Скуридина - тот самый. Учитель русского языка и литературы в родном Бараново Орловской области», - написал Белозерцев под фотографией педагога.

Кроме того, он напомнил читателям о необходимости поздравить своих наставников: «Они этого достойны».

Пензенские педагоги отметили свой профессиональный праздник накануне в ККЗ «Пенза». Для них выступил певец и композитор Эдуард Изместьев.

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Гость|05.10.2018 09:31|

Вот чо бойся таперя.

Гость|05.10.2018 09:52|

Теперь губер - инстаблогер!

Гость|05.10.2018 10:03|

Ну а что, почему бы и нет) Это вы тут стариканы пердящие сидите, а нормальные люди давно в соц сетях всё смотрят

Гость|05.10.2018 10:08|

Уверена, что за него кто то его ведет, не думаю, что у губера время на это есть

Гость|05.10.2018 10:26|

это теперь и у губернатора появиться "рабочая сторона"?

Имя: Гость
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