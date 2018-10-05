05.10.2018 | 09:09

У губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева появилась учетная запись в «Инстаграме». Ссылка на нее была опубликована утром в пятницу, 5 октября, в аккаунте главы региона в другой соцсети - «Твиттере».

Первый пост Белозерцева (@ivan_belozercev_penza) также датирован 5 октября - Всемирным днем учителя. Он посвящен важнейшему для жизни Ивана Александровича педагогу.

«У каждого из нас есть свой, тот самый учитель, который оставил в душе большой след. У меня было много замечательных педагогов, но Антонина Федоровна Скуридина - тот самый. Учитель русского языка и литературы в родном Бараново Орловской области», - написал Белозерцев под фотографией педагога.

Кроме того, он напомнил читателям о необходимости поздравить своих наставников: «Они этого достойны».

Пензенские педагоги отметили свой профессиональный праздник накануне в ККЗ «Пенза». Для них выступил певец и композитор Эдуард Изместьев.