04.10.2018 | 08:28

Бывший председатель правительства Пензенской области Ольга Атюкова назначена заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписано в администрации главы государства.

Как сообщается на официальном сайте полпредства, Атюкова будет курировать вопросы «координации контрольной деятельности, экономической и социальной политики, организации работы представительства аппарата полномочного представителя в г. Москве».

О назначении Атюковой стало известно в среду, 3 октября. В этот же день полпред президента в СЗФО Александр Беглов покинул свой пост, чтобы временно занять кресло губернатора Санкт-Петербурга. До этого момента Ольга Кузьминична работала заместителем полпреда президента в ЦФО - в то время Александр Беглов был полпредом именно там.

Ольга Атюкова родилась 18 июня 1961 года в Пензенской области. Окончила Пензенский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВСХИЗО. Кандидат экономических наук.

Работала главным экономистом на сельскохозяйственных предприятиях, затем была доцентом Пензенского сельскохозяйственного института.

В 1993-2001 гг. - заместитель главы администрации Земетчинского района по экономике, в 2001-2003 гг. замещала руководящие должности в управлении экономики правительства Пензенской области.

В 2003-2007 гг. - министр финансов Пензенской области, в 2007-2009 гг. - доцент Пензенской государственной технологической академии.

В 2009-2011 гг. Атюкова была председателем правительства Пензенской области, затем ненадолго возглавила региональное управление ФАС, после чего и стала заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.