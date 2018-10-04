Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|09:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  75.74  |  $  65.42

Политика | Ольга Атюкова стала заместителем полпреда в СЗФО

04.10.2018|08:28
Печать

Бывший председатель правительства Пензенской области Ольга Атюкова назначена заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписано в администрации главы государства.

Как сообщается на официальном сайте полпредства, Атюкова будет курировать вопросы «координации контрольной деятельности, экономической и социальной политики, организации работы представительства аппарата полномочного представителя в г. Москве».

О назначении Атюковой стало известно в среду, 3 октября. В этот же день полпред президента в СЗФО Александр Беглов покинул свой пост, чтобы временно занять кресло губернатора Санкт-Петербурга. До этого момента Ольга Кузьминична работала заместителем полпреда президента в ЦФО - в то время Александр Беглов был полпредом именно там.

Ольга Атюкова родилась 18 июня 1961 года в Пензенской области. Окончила Пензенский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВСХИЗО. Кандидат экономических наук.

Работала главным экономистом на сельскохозяйственных предприятиях, затем была доцентом Пензенского сельскохозяйственного института.

В 1993-2001 гг. - заместитель главы администрации Земетчинского района по экономике, в 2001-2003 гг. замещала руководящие должности в управлении экономики правительства Пензенской области.

В 2003-2007 гг. - министр финансов Пензенской области, в 2007-2009 гг. - доцент Пензенской государственной технологической академии.

В 2009-2011 гг. Атюкова была председателем правительства Пензенской области, затем ненадолго возглавила региональное управление ФАС, после чего и стала заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 09:19|

И что? Кроме должностей какие заслуги у неё,какие результаты её работы на всех местах работы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 