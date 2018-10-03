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Политика | Пензенская делегация участвует в форуме «Российская энергетическая неделя»

03.10.2018|16:07
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Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», который открылся в Москве в среду, 3 октября, и продлится до 6 октября.

На форум прибыли главы государств и правительств, руководители крупнейших энергетических компаний со всего мира, ведущие эксперты, губернаторы регионов России.

На пленарном заседании выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших игроков мирового энергетического рынка.

«Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества, вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее», - сказал он.

В первый день работы форума Иван Белозерцев принял участие во всероссийском совещании, темой которого стало энергосбережение.

Губернатор отметил, что Пензенская область - энергодефицитный регион, поэтому развитию энергетического комплекса уделяется особое внимание. В приоритете - строительство энергоцентров малой генерации, перевод жителей на индивидуальное поквартирное отопление, централизация и модернизация источников теплоснабжения, установка современных модульных котельных.

«Так, по состоянию на начало года на индивидуальное поквартирное отопление перешли 15 муниципальных образований», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото Pnzreg.ru
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