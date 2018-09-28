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Политика | Юрию Ильину не пришлось публично извиняться перед депутатом гордумы

28.09.2018|12:24
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В пятницу, 28 сентября, на сессии городской думы депутат Ирина Воронина, как и обещала, вернулась к теме поведения заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина.

На заседании комиссии 17 сентября она высказала пожелание, чтобы Юрий Ильин публично извинился перед ней на сессии за смех в ответ на вопрос об уборке территорий в Нефтянике.

«Ваша оценка вашему заместителю, когда этот вопрос вызвал смех? И что именно смешного вы в этом вопросе услышали?» - обратилась Ирина Воронина к мэру Пензы Виктору Кувайцеву и его заместителю Юрию Ильину.

«Оценивать поведение я не могу, так как не видел его, не присутствовал. Но - учитывая, что вы сделали такое обращение, - у нас есть комиссия по этике, ее возглавляет мой первый заместитель Сергей Владимирович Волков. Она рассмотрит поведение Юрия Олеговича, и мы вам дадим ответ», - пояснил Виктор Кувайцев.

Сергей Волков уточнил, что комиссия обсудит озвученный вопрос в следующий понедельник. Ирина Воронина попросила сообщить ей о результатах.

У Юрия Ильина комментариев по данному вопросу не оказалось.

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Гость|28.09.2018 12:46|
+1

Истеричка

Гость|28.09.2018 12:51|

Волков? Это который чухальники обещает всем начистить?! Он реально оценит все с точки зрения этики..

Гость|28.09.2018 12:51|

Творят они, а стыдно мне...

Гость|28.09.2018 12:52|

Вы путаете, это был не Волков, другой

Гость|28.09.2018 12:56|

Новость года!

Гость|28.09.2018 12:59|
+1

Юрочку давно гнать пора.

Гость|28.09.2018 13:04|
-1

Ущербным извиняться ни к чему.

Гость|28.09.2018 13:17|

Гость писал(a):

Волков? Это который чухальники обещает всем начистить?! Он реально оценит все с точки зрения этики..
Чухальник не у Волкова, а у Попкова, позорнейшего зам.мэра.

Гость|28.09.2018 13:18|

А администрация Пензы вообще дееспособна?

Гость|28.09.2018 13:29|

Вы там определитесь за что ему извиняться надо.За смех по вопросу уборки на нефтянике или за смех по вопросу отсутствия финансирования жкх.У нас походу в Пензе не администрация, а институт благородных девиц.Не так посмотрел , не то сказал сразу извините.Прогнёшься перед Ворониной один раз, потом она тебя сломает.

Гость|28.09.2018 13:33|

Гость писал(a):

А администрация Пензы вообще дееспособна
а что есть еще нормальная где то ?? мы что то при нашей уже ни во что нормальное не верим . у нас то одни стяжатели НО с благовидными обещалками . только когда обчистить нас они работают как электровеники .

Гость|28.09.2018 13:33|

Гость писал(a):

А администрация Пензы вообще дееспособна?
Нет.

Гость|28.09.2018 13:34|
-1

Ильин врал, Ильин врет, Ильин будет врать...

Гость|28.09.2018 14:20|
+1

Обидели бедненькую... Теперь рыдает ночами в подушку, наверное)))

Гость|28.09.2018 14:26|

Опять неприкасаемого пиарят.

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