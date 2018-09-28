28.09.2018 | 12:24

В пятницу, 28 сентября, на сессии городской думы депутат Ирина Воронина, как и обещала, вернулась к теме поведения заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина.

На заседании комиссии 17 сентября она высказала пожелание, чтобы Юрий Ильин публично извинился перед ней на сессии за смех в ответ на вопрос об уборке территорий в Нефтянике.

«Ваша оценка вашему заместителю, когда этот вопрос вызвал смех? И что именно смешного вы в этом вопросе услышали?» - обратилась Ирина Воронина к мэру Пензы Виктору Кувайцеву и его заместителю Юрию Ильину.

«Оценивать поведение я не могу, так как не видел его, не присутствовал. Но - учитывая, что вы сделали такое обращение, - у нас есть комиссия по этике, ее возглавляет мой первый заместитель Сергей Владимирович Волков. Она рассмотрит поведение Юрия Олеговича, и мы вам дадим ответ», - пояснил Виктор Кувайцев.

Сергей Волков уточнил, что комиссия обсудит озвученный вопрос в следующий понедельник. Ирина Воронина попросила сообщить ей о результатах.

У Юрия Ильина комментариев по данному вопросу не оказалось.