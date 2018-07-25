25.07.2018 | 18:00

Нина Кутырева заняла должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

К исполнению обязанностей на новом посту она приступила в понедельник, 23 июля, сменив Ирину Кочеткову, которая занимала эту должность с августа 2017 года.

С 1989 по 1993 год Нина Кутырева была генеральным директором ООО «Персональная творческая мастерская А-989», этот пост она вновь заняла в 1996-м. В 1994-1995 годах она была заместителем начальника главного городского управления архитектуры и градостроительства.

С 2009 года Нина Кутырева являлась доцентом кафедры «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.