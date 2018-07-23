23.07.2018 | 17:49

В понедельник, 23 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко в Москве.

Глава региона сообщил о социально-экономическом развитии возглавляемого им субъекта страны. Обсуждались также сельское хозяйство, промышленность и здравоохранение.

«Губернатор рассказал спикеру верхней палаты российского парламента о состоянии бюджета Пензенской области и инициативах, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных министерствах», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Валентина Матвиенко в свою очередь заявила о намерении посетить Пензенскую область до конца 2018 года.