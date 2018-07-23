Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|19:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+26oC
Завтра | Ливень |
  74.13  |  $  63.20

Политика | Валентина Матвиенко намерена посетить Пензенскую область в 2018 году

23.07.2018|17:49
Печать

В понедельник, 23 июля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко в Москве.

Глава региона сообщил о социально-экономическом развитии возглавляемого им субъекта страны. Обсуждались также сельское хозяйство, промышленность и здравоохранение.

«Губернатор рассказал спикеру верхней палаты российского парламента о состоянии бюджета Пензенской области и инициативах, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных министерствах», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Валентина Матвиенко в свою очередь заявила о намерении посетить Пензенскую область до конца 2018 года.

Источник — Фото www.pnzreg.ru
0
0
0
0
Гость|23.07.2018 18:05|

Валька - стакан приедет,плясать будет.

Гость|23.07.2018 18:12|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Главной историчской целью его сети явилось уничтожение монархий Европы
Монархи по всему миру это и есть управленцы-паразиты.

Гость|23.07.2018 18:17|

А ведь 19 лет назад всё могло быть совсем по другому.Жаль.

Гость|23.07.2018 18:19|

зимой пусть приезжает. на наши сосули посмотрит

Дмитрий Н. Мотовилов|23.07.2018 18:19|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Главной историчской целью его сети явилось уничтожение монархий Европы
Монархи по всему миру это и есть управленцы-паразиты.
Брехня. Правит мировая сеть Виктора Гюго. Гейдельбергский клуб.

Гость|23.07.2018 18:32|

В Тарханы больше не рискнет?

Гость|23.07.2018 18:34|

А ещё её зовут Валька-стакан и Валька красные трусы.

Гость|23.07.2018 18:48|

Гость писал(a):

Валька - стакан приедет,плясать будет.
А почему она стакан?

Гость|23.07.2018 18:54|

Улыбнитесь каскадёры!!! Ведь опасность это всё таки пустяк! Не узнает малую Родину. Так здесь всё хорошо и люди живут богато...

Гость|23.07.2018 18:58|

А в доль пути следования будет стоять радостный и ликующих народ?

Гость|23.07.2018 18:59|

Гость писал(a):

А в доль пути следования будет стоять радостный и ликующих народ?
С полстоканом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!