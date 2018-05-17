Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+24oC
Погода | Сегодня | Гроза |
+14oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Политика | В Пензе депутата удивило наличие трех замов у главы Октябрьского района

17.05.2018|15:45
Печать

В четверг, 17 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Александр Трутнев задал главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову вопрос, касающийся численности подведомственного ему органа местного самоуправления.

«Сейчас стало модным слово «оптимизация». Мы объединяем поликлиники и школы, а у вас появился третий зам. С чем это связано? Так много работы?» - поинтересовался народный избранник.

Евгений Гусейнов ответил, что в администрации на момент его прихода (он заступил на должность в июне 2016 года) и было три зама.

«Район самый количественный. Когда мы говорим об организации любого мероприятия (от субботника до мониторинга и работы административной комиссии), то, конечно, и по площади, и по численности мы выполняем эти работы тем же количеством людей, что и все другие администрации.

У нас практически ежедневно пол-администрации находится в рейдах: кто по алкоголю, кто по административным комиссиям, кто по несанкционированной торговле, кто по мониторингу территории. Честно говоря, мы и не все охватываем даже по благоустройству, не успеваем во все концы. Я думаю, в этом дело», - пояснил Евгений Гусейнов.

В январе 2018 года его третьим заместителем стала общественник, журналист, эксперт Общероссийского народного фронта Людмила Коломыцева. Между тем у глав администраций Ленинского, Первомайского и Железнодорожного районов, согласно информации, размещенной на официальных сайтах, по два зама.

0
0
0
0
 
Гость|17.05.2018 16:03|

А у этих замов по два зама. Зам в квадрате.

Гость|17.05.2018 16:08|

А причем здесь замы?,замы что-ли по району ходят?.этим занимаются отделы по благоустройству,а замы в кабинетах сидят)))

Гость|17.05.2018 16:13|

Не, Коломыцева бегает по району шибче всех. Просто некоторым депутатам она давно поперёк горла.

Гость|17.05.2018 16:19|

Да нет. Просто они накрыли ещё одну разливайку у Трутнева, вот он и обиделся

Гость|17.05.2018 16:20|

Трутнев уже споил весь рабочий Раойон

Гость|17.05.2018 16:21|

У нас практически ежедневно пол-администрации находится в рейдах: кто по алкоголю, кто по административным комиссиям, кто по несанкционированной торговле

-Очень не правдоподобно звучит, если учесть что на Циолковского 27 лет пять уже женщина без образования ИП торгует чулками, а это какие-то 500 метров от администрации. Делаем выводы.

Странно этот все.

Гость|17.05.2018 16:24|

Торговать штопаными носками не возбраняется

Гость|17.05.2018 16:38|

Носками и чулками оптом от 100 штук.

Гость|17.05.2018 16:42|

Я тоже хочу быть замом, по алкоголю, по административным комиссиям, по несанкционированной торговле, по мониторингу территории. Честно говоря, охвачу одна даже

благоустройство. Вот и оптимизация.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 