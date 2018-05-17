17.05.2018 | 15:45

В четверг, 17 мая, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутат Александр Трутнев задал главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову вопрос, касающийся численности подведомственного ему органа местного самоуправления.

«Сейчас стало модным слово «оптимизация». Мы объединяем поликлиники и школы, а у вас появился третий зам. С чем это связано? Так много работы?» - поинтересовался народный избранник.

Евгений Гусейнов ответил, что в администрации на момент его прихода (он заступил на должность в июне 2016 года) и было три зама.

«Район самый количественный. Когда мы говорим об организации любого мероприятия (от субботника до мониторинга и работы административной комиссии), то, конечно, и по площади, и по численности мы выполняем эти работы тем же количеством людей, что и все другие администрации.

У нас практически ежедневно пол-администрации находится в рейдах: кто по алкоголю, кто по административным комиссиям, кто по несанкционированной торговле, кто по мониторингу территории. Честно говоря, мы и не все охватываем даже по благоустройству, не успеваем во все концы. Я думаю, в этом дело», - пояснил Евгений Гусейнов.

В январе 2018 года его третьим заместителем стала общественник, журналист, эксперт Общероссийского народного фронта Людмила Коломыцева. Между тем у глав администраций Ленинского, Первомайского и Железнодорожного районов, согласно информации, размещенной на официальных сайтах, по два зама.