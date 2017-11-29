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Политика | Областное управление ЖКХ вернут в структуру министерства строительства

29.11.2017|13:56
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Управление ЖКХ Пензенской области должно войти в состав министерства строительства и дорожного хозяйства. Соответствующее поручение отдал глава региона Иван Белозерцев при обсуждении ситуации с обеспечением водой жителей Пензенского района.

В указанном муниципальном образовании процент износа сетей высокий, поэтому часто случаются аварии и люди остаются без воды.

«Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работает ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», – возмутился губернатор.

Для более тщательного контроля за тем, как управление выполняет свои обязанности, глава региона посчитал необходимым вернуть его в структуру министерства строительства и дорожного хозяйства.

В декабре 2015 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о переименовании министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства. При этом полномочия в сфере ЖКХ были переданы созданному управлению ЖКХ и гражданской защиты населения.

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Гость|29.11.2017 14:18|

да уж, слов нет...

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