21.11.2017 | 14:46

Во вторник, 21 ноября, на сессии Собрания представителей Бековского района Пензенской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность главы районной администрации.

Изучив решение конкурсной комиссии и оценив профессиональные качества предложенных кандидатов, депутаты назначили главой администрации района Олега Рачкова, ранее занимавшего эту же должность с приставкой «и. о.».

«Я принял район в 2010 году без долгов и, находясь в должности главы администрации, старался обеспечить финансовую стабильность. Пополнение доходной части бюджета позволяло нам проводить реконструкцию объектов соцкультбыта, строить и капитально ремонтировать дороги, заниматься решением проблем благоустройства. Во многом этот успех объясняется работой команды, поддержкой депутатского корпуса, и я надеюсь, что, продолжив в том же ключе, мы многого добьемся», - приводит газета «Бековский вестник» слова вновь назначенного главы администрации района.