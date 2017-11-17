17.11.2017 | 12:32

Чиновникам нужно проявлять в работе больше инициативы и творчества. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании в правительстве в пятницу, 17 ноября.

«Надо больше творчества в работе, чтобы идеи были, в том числе идеи, которые нам граждане высказывают: и в ходе личных встреч, и по электронной почте, и оставляя свои сообщения в Интернете», - заявил глава региона.

По его мнению, чиновникам не надо обижаться на критику.

«Надо смотреть, есть ли там здравая идея, даже если тебя жестко критикуют. Если здравая идея есть, надо к ней возвращаться. Надо брать идею любого гражданина, если она показалась здравой и правильной», - призвал Иван Белозерцев.