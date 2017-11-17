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Политика | Иван Белозерцев призвал чиновников не обижаться на критику в Интернете

17.11.2017|12:32
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Чиновникам нужно проявлять в работе больше инициативы и творчества. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании в правительстве в пятницу, 17 ноября.

«Надо больше творчества в работе, чтобы идеи были, в том числе идеи, которые нам граждане высказывают: и в ходе личных встреч, и по электронной почте, и оставляя свои сообщения в Интернете», - заявил глава региона.

По его мнению, чиновникам не надо обижаться на критику.

«Надо смотреть, есть ли там здравая идея, даже если тебя жестко критикуют. Если здравая идея есть, надо к ней возвращаться. Надо брать идею любого гражданина, если она показалась здравой и правильной», - призвал Иван Белозерцев.

Источник — фото пресс-службы правительства области
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Гость|17.11.2017 12:54|

ну, стартуем!

Гость|17.11.2017 12:55|

Пока что идеи для/от РПЦ у нас в приоритете. Ой. Это же критика в интернете. Губернатор вроде этого и хотел.

Гость|17.11.2017 12:59|

у жителей Белинского района очень много идей и критики.

Гость|17.11.2017 13:00|

Не правильно все это. Холопы смеются над господами. Обидно, понимаешь...

Гость|17.11.2017 13:01|

не понятно: это призыв игнорировать (не обижаться) критику или же все-таки к ней прислушиваться

Гость|17.11.2017 13:02|

Гость писал(a):

не понятно: это призыв игнорировать (не обижаться) критику или же все-таки к ней прислушиваться
Ща проверим.

Гость|17.11.2017 13:06|

На Пушкина у роддома 2 год не могут заменить перегоревшие лампочки новогодней иллюминации на фонарных столбах. Скоро новый год а целые участки снова не будут гореть. Об этой ситуации знают? Нет? Так включите вечером иллюминацию и выявите проблемные места!

Гость|17.11.2017 13:07|

А что, обиженные есть? Вас народ избрал, извольте соответствовать. А нет, валите!

Гость|17.11.2017 13:10|

это он про ЧУХАЛЬНИКИ?

Гость|17.11.2017 13:17|

Одно дело критика, и совсем другое когда ОСКОРБЛЕНИЕ и КЛЕВЕТА!

Гость|17.11.2017 13:17|

Чиновники бесконечно далеки от народа.

Гость|17.11.2017 13:17|

Давно пора всю критику в интернете приравнять к экстремистским высказываниям, тогда будут головой думать что и про кого писать

Гость|17.11.2017 13:17|

про чухальники педалят пенсионер Арзамасцев и инвалид (дераматовенерология) Финогеев

Инфа 146 процентов

Гость|17.11.2017 13:19|

Гость писал(a):

не понятно: это призыв игнорировать (не обижаться) критику или же все-таки к ней прислушиваться
Прислушиваться. Это посыл чиновникам,в том числе хамам,например, Попкову.

Гость|17.11.2017 13:20|

Гость писал(a):

Одно дело критика, и совсем другое когда ОСКОРБЛЕНИЕ и КЛЕВЕТА!

Я знаю много фактов коррупции, но доказать не могу. Если я это напишу, это оскорбление или клевета?

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Имя: Гость
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