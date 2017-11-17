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Политика | Иван Белозерцев призвал чиновников активно внедрять проектный подход

17.11.2017|12:01
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В пятницу, 17 ноября, на заседании в правительстве Пензенской области обсудили внедрение проектного управления, которое началось в регионе с 2016 года.

«Чем отличается проектная деятельность от обычной рабочей группы: привлекаются заинтересованные лица, предполагается более творческий подход, нет начальников и подчиненных, все нацелены на решение задачи, каждый может высказать свое мнение и позицию», - пояснил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, исторически повелось так, что заседание рабочей группы, как самый опытный и грамотный, проводит начальник. И часто ее участники не могут внести свои предложения и отстоять свою точку зрения.

«Проектный офис - это другая форма, предполагающая творческое обсуждение проблемы», - подчеркнул глава региона.

В качестве примера работы такого офиса он привел ситуацию с перинатальным центром. «Когда возникли проблемы на этапе его строительства, здесь работала творческая группа в рамках проектной деятельности с моим участием, и мы творчески обсуждали, вносили предложения, как нам решить проблему скорейшего ввода объекта в эксплуатацию. Мы справились с этой задачей, каждый из нас был заряжен на то, чтобы решить проблему», - сообщил Иван Белозерцев.

Арт-объект, который установили перед центром и планируют вскоре открыть, также является результатом работы проектного офиса.

Еще один пример - деятельность архитектурного сообщества. «За последнее время оно объединилось, собраны известные архитекторы, молодые специалисты... И различные проекты рассматриваются, творчески обсуждаются на этом комитете, а потом выносятся предложения по реализации этих проектов. Это и Олимпийская аллея, и вторая часть этого проекта - сквер Радио», - подытожил глава региона.

Всего сейчас в проектном офисе находятся более 20 региональных проектов. Губернатор призвал глав региональных министерств активнее внедрять проектный подход при реализации важных задач, приглашая коллег из других ведомств, экспертов и членов гражданского общества, чтобы те могли выдвигать свои идеи.

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Гость|17.11.2017 12:27|

Нод назад он собирался так переформатировать свою бухгалтерию.

Что-нибудь изменилось?

Или так же?

Гость|17.11.2017 12:34|

Так перенатальныц центр откиылся или нет?! Конец ноября. Сроки были-конец октября. Что то молчит пресса.

Гость|17.11.2017 12:44|

Обещал встретиться с дольщиками Пензастроя на этой неделе и не выполнил своего обещания.

Имя: Гость
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