17.11.2017 | 14:51

В правительстве области обсудили новый стиль работы чиновников, а именно организацию так называемых проектных офисов.

Например, раньше при обсуждении какой-то проблемы правильным считалось решение того, кто старше по должности. Проектное управление предполагает, что высказывать свои мысли должны как подчиненные, так и общественность, а часть полномочий начальники делегируют другим сотрудникам.

«Ключевая задача, которой должно являться внедрение данного инструмента, - это повышение эффективности взаимодействия между министерствами и ведомствами», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Еще не всем понятно, что это за новая система, но регион уже пытается по ней работать. Сейчас обсуждаются 20 региональных проектов. Некоторые уже реализованы, в частности, создается сквер у телевышки на Западной Поляне.

«Была одна идея, потом стали обсуждать, от этой идеи отказались и решили подойти более творчески. Нашли, как нам представляется, оптимальный вариант и реализуем этот проект», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

В такой же форме сейчас обсуждается ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, перевод в электронную форму документов ЗАГСов и другие вопросы.