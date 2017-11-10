10.11.2017 | 18:08

В Пензе прошло совместное выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Председательствовал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Он заслушал отчеты пензенских руководителей о готовности региона к морозам и снегопадам.

«Товарищ министр, докладываю: Пензенская область к прохождению осенне-зимнего периода готова, все необходимые мероприятия у нас запланированы, готовность сил и средств обеспечена в полном объеме», - отчитался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Создание удобных, комфортных условий для проживания людей, их жизни и деятельности, устойчивость всех систем жизнеобеспечения - это важнейшие сферы ответственности МЧС России и соответствующих служб субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», - отметил Владимир Пучков.

На совещании не обошлось без анализа чрезвычайной ситуации в Ижевске. Именно оттуда Владимир Пучков прилетел в Пензу. Накануне в Удмуртии в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного дома.

Подобная страшная ситуация может произойти в любом городе, поэтому профилактика крайне важна.

«В жилых домах проживают люди, которые употребляют спиртные напитки. Важное направление нашей работы (муниципальной власти, управляющих компаний) - это общение с этими людьми, потому что все знают, где они проживают, в каком подъезде, на каком этаже. Важно следить, чтобы не оставляли включенным газ, чтобы не произошло взрыва, не произошло трагедии», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Заседание проходило в режиме видеоконференции. За ходом совещания наблюдали во всех регионах России.