В четверг, 9 ноября, делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым прибыла с официальным визитом в Брянскую область.
В состав делегации вошли члены областного правительства, представители Законодательного собрания, региональных министерств, городской думы и администрации Пензы.
«Программа рабочей поездки предусматривает участие в расширенном заседании правительства Брянской области, посещение предприятий и организаций региона, проведение деловых переговоров», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Долго добирались?