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Политика | Пензенская делегация прибыла с визитом в Брянскую область

09.11.2017|09:05
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В четверг, 9 ноября, делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым прибыла с официальным визитом в Брянскую область.

В состав делегации вошли члены областного правительства, представители Законодательного собрания, региональных министерств, городской думы и администрации Пензы.

«Программа рабочей поездки предусматривает участие в расширенном заседании правительства Брянской области, посещение предприятий и организаций региона, проведение деловых переговоров», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|09.11.2017 09:21|

Долго добирались?

Гость|09.11.2017 09:56|

Поехали чухальниками торговать?

Гость|09.11.2017 10:03|

Всё гастролируем... Правильно, хрен ли дома-то делать!

Гость|09.11.2017 10:09|

Предлагаю установить в Пензе памятник "Пензенский чухальник"

Гость|09.11.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

В состав делегации вошли члены областного правительства, представители Законодательного собрания, региональных министерств, городской думы и администрации Пензы.
penzainform.ru писал(a):
городской думы и администрации Пензы.
Подвергают Брянские чухальники большой опасности.

Гость|09.11.2017 10:21|

Как пафосно,напыщенно .."Пензенская делегация с официальным визитом прибыла в Брянскую область"...

Лавров со своим МИДом отдыхает.

А почему не с рабочим визитом?

Ну или как-нибудь по-другому?

Имя: Гость
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