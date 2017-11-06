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Политика | В Сети набирает популярность видео с матерящимся пензенским чиновником

06.11.2017|10:37
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Более 9 тысяч просмотров на youtube.com и в социальной сети «ВКонтакте» набрал видеоролик «Пензенские чиновники отнимают плакат у активиста», на котором заместитель мэра Пензы Владимир Попков нецензурно выражается в адрес представителя молодежной организации «Поколение нового времени». Таковы были данные по состоянию на 10 часов утра понедельника, 6 ноября.

На youtube.com запись опубликовал пользователь RedPenza 4 ноября. Происходящее он описал так: «4 ноября 2017 г., в так называемый «День народного единства», чиновники администрации города Пензы Олег Викулов и Владимир Попков запрещают одиночный пикет активисту ПНВ Ивану Финогееву и пытаются отнять у него плакат».

На видео запечатлено, как активистов просят удалиться от площади Ленина вместе с принесенным плакатом, поскольку они заранее не согласовали мероприятие. Заместитель мэра Владимир Попков при этом обращается к оператору со словами: «Ты знаешь че, иди отсюда, ***, пока я тебе чухальник не начистил».

Молодым людям так и не дали развернуть плакаты.

На следующий день, 5 ноября, местные активисты движения «Весна» вышли на серию одиночных пикетов у «Ростка», драмтеатра, администрации Пензы, Фонтанной площади и памятника Ленину. «Молодые люди держали в руках плакаты: «Увидишь Попкова – береги чухальник», «У вас чухальник грязный» и другие», - сообщается в группе молодежной организации «Поколение нового времени» в соцсети «ВКонтакте».

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Гость|06.11.2017 11:02|

Ждем реакцию губернатора.

Гость|06.11.2017 11:03|

Вот такие люди в Пензенской власти. Вопросы решают по-бандитски: матюками,угрозами,силой. Так они "единятся" с народом. Нужны такие чиновники?

Гость|06.11.2017 11:04|

Долэны быть уволенны немедленно.

Гость|06.11.2017 11:07|

С Вовой конкретно давно уже надо было разобраться! Надеюсь что его примерно накажут.

Гость|06.11.2017 11:07|

это что за быдло такое ?

Гость|06.11.2017 11:11|

Выход этой новости согласован?

Модер убирай её быстрее!!!

Гость|06.11.2017 11:11|

Гость писал(a):

это что за быдло такое ?
Указано же:

penzainform.ru писал(a):

активисту ПНВ Ивану Финогееву

Гость|06.11.2017 11:15|

Гость писал(a):

его примерно накажут
Примерно так премией его накажут.

Гость|06.11.2017 11:15|

А который из них в Октябрьском саду живёт?

Гость|06.11.2017 11:16|

Вот они точно чухальники.

Гость|06.11.2017 11:17|

Однозначно этих двух ченушь должны выгнать.

Гость|06.11.2017 11:20|

Так пришел бы и послал. А то все смелые дома анонимно....

Так я и мероприятие просрал))) Ну если б у меня была бы цель, выйти с плакатом, я бы её отстаивал, наверно? А так какой смысл выходить?

Гость|06.11.2017 11:22|

Правильно чиновник послал. Молодым и активным дурачкам законы нужно выучить и исполнять их прежде всего самим, раз они за закон и порядок, а не заниматься провокациями в стиле Тел Навального.

Гость|06.11.2017 11:23|

Гость писал(a):

Однозначно этих двух ченушь должны выгнать.
А Ивана Финогеева посадить. Нечего тут...

Гость|06.11.2017 11:24|

Удивительно, что клеймят те, кто постоянно употребляет нецензурные слова, и в соцсетях в том числе. А то что Арзамасцев обзывается никого не волнует. Злые вы . Уйду от вас... что ещё сказать

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Имя: Гость
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