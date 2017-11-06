06.11.2017 | 10:37

Более 9 тысяч просмотров на youtube.com и в социальной сети «ВКонтакте» набрал видеоролик «Пензенские чиновники отнимают плакат у активиста», на котором заместитель мэра Пензы Владимир Попков нецензурно выражается в адрес представителя молодежной организации «Поколение нового времени». Таковы были данные по состоянию на 10 часов утра понедельника, 6 ноября.

На youtube.com запись опубликовал пользователь RedPenza 4 ноября. Происходящее он описал так: «4 ноября 2017 г., в так называемый «День народного единства», чиновники администрации города Пензы Олег Викулов и Владимир Попков запрещают одиночный пикет активисту ПНВ Ивану Финогееву и пытаются отнять у него плакат».

На видео запечатлено, как активистов просят удалиться от площади Ленина вместе с принесенным плакатом, поскольку они заранее не согласовали мероприятие. Заместитель мэра Владимир Попков при этом обращается к оператору со словами: «Ты знаешь че, иди отсюда, ***, пока я тебе чухальник не начистил».

Молодым людям так и не дали развернуть плакаты.

На следующий день, 5 ноября, местные активисты движения «Весна» вышли на серию одиночных пикетов у «Ростка», драмтеатра, администрации Пензы, Фонтанной площади и памятника Ленину. «Молодые люди держали в руках плакаты: «Увидишь Попкова – береги чухальник», «У вас чухальник грязный» и другие», - сообщается в группе молодежной организации «Поколение нового времени» в соцсети «ВКонтакте».