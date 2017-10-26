Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 окт 2017|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  57.61
 

Политика | Пензенский губернатор встретился в Москве с Алексеем Миллером

26.10.2017|10:34
Печать

Уровень газификации Пензенской области составляет 97% при среднем по России показателе 67,2%, а за последние 10 лет в регионе было построено 13 межпоселковых газопроводов протяженностью около 173 км. Эти и другие вопросы обсудили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и пензенский губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей встречи в Москве.

«В настоящее время продолжается строительство четырех новых газопроводов в Пензе: на ул. Долгорукова - К. Цеткин, к району Междуречье, п. Нефтяник и микрорайону Заря, а также проектирование трех газопроводов к жилым территориям и промышленным объектам», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации области на период до 2021 года планируют построить 12 газопроводов в 7 районах региона и Пензе. «В том числе шесть газопроводов предназначены для газификации сельскохозяйственных предприятий в Нижнеломовском, Никольском, Мокшанском и Сосновоборском районах. Инвестиции компании оцениваются в 2,4 млрд руб. При этом их фактический размер будет зависеть от погашения накопленной задолженности за поставленный газ», - уточнили в пресс-центре ПАО «Газпром».

По состоянию на 1 сентября в Пензенской области задолженность потребителей составляла около 1,4 млрд рублей. Основная ее часть приходится на теплоснабжающие организации.

В 2017 году общий объем задолженности уменьшился более чем на 58 млн рублей. «Мы уделяем этой теме особое внимание, работаем персонально с каждым потребителем газа», - заявил Иван Белозерцев.

Источник — фото www.gazprom.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.10.2017 10:56|

а про газ из кукурузы потолковали?

Гость|26.10.2017 11:03|

Кабинет качественный у Алексея. Не шпон поди, а массив дорогого дерева.

Гость|26.10.2017 11:04|

Наш путешественник губернатор вошел во вкус,следующий вояж,куда направит.

Гость|26.10.2017 11:07|

Гость писал(a):

Кабинет качественный у Алексея. Не шпон поди, а массив дорогого дерева.
Сотни тысяч евро поди.

Гость|26.10.2017 11:09|

Гость писал(a):

а про газ из кукурузы потолковали?
Произвёл ли он воцерковление Алексея Миллера?

Гость|26.10.2017 11:10|

Гость писал(a):

Наш путешественник губернатор вошел во вкус,следующий вояж,куда направит.
Куда РПЦ позовёт или пошлёт туда и он.

Гость|26.10.2017 11:20|

Надо полагать, что в ходе встречи решался вопрос по социальной составляющей работы Газпрома в регионе. Будем ждать подробностей. Надеемся, губернатору удалось пробить ряд социально значимых проектов.

Гость|26.10.2017 11:25|

Протрезвел,что ли,после отдыха в Вероне?

Гость|26.10.2017 11:28|

Гость писал(a):

26.10.2017 10:56|

а про газ из кукурузы потолковали?

Миллер не дурак.

Гость|26.10.2017 11:31|

Между прочим, Газпром финансировал строительство многих спортобъектов в регионе - бассейнов и ледовых арен, куда всем открыт доступ.

Гость|26.10.2017 11:35|

Если бы вы жили в глухой деревне без газа, топили бы дом дровами, а потом вам газ провели, отношение к таким переговорам у вас было бы другим. Добрее надо быть, уважаемые!

Гость|26.10.2017 11:39|

Радуйтесь, что губер делает из замшелой провинции развивающийся регион. Хотя бы в России и в мире узнают, что есть такая - Пенза. Это где получают высокие урожаи и развивают биомедицину.

Гость|26.10.2017 11:40|

Гость писал(a):

Если бы вы жили в глухой деревне без газа, топили бы дом дровами, а потом вам газ провели, отношение к таким переговорам у вас было бы другим. Добрее надо быть, уважаемые!
знаем во сколько обходится этот газ людям, на эти деньги можно лет 100 топить

Гость|26.10.2017 11:42|

Гость писал(a):

Если бы вы жили в глухой деревне без газа, топили бы дом дровами, а потом вам газ провели, отношение к таким переговорам у вас было бы другим. Добрее надо быть, уважаемые!
Никаких переговоров губернатора с Миллеров быть не должно априори . Губернатор - государственный чиновник , а Миллер - нет , он лишь директор Газпрома , менеджер и не имеет право распоряжаться кому давать газ , кому не давать . По сути Миллер - чмо , но путинский режим сделал из него Бога .

Гость|26.10.2017 11:45|

Гость писал(a):

Если бы вы жили в глухой деревне без газа, топили бы дом дровами, а потом вам газ провели, отношение к таким переговорам у вас было бы другим.
У этих критеканов один яд в слюнях. Больные на всю голову!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!