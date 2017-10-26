26.10.2017 | 10:34

Уровень газификации Пензенской области составляет 97% при среднем по России показателе 67,2%, а за последние 10 лет в регионе было построено 13 межпоселковых газопроводов протяженностью около 173 км. Эти и другие вопросы обсудили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и пензенский губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей встречи в Москве.

«В настоящее время продолжается строительство четырех новых газопроводов в Пензе: на ул. Долгорукова - К. Цеткин, к району Междуречье, п. Нефтяник и микрорайону Заря, а также проектирование трех газопроводов к жилым территориям и промышленным объектам», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации области на период до 2021 года планируют построить 12 газопроводов в 7 районах региона и Пензе. «В том числе шесть газопроводов предназначены для газификации сельскохозяйственных предприятий в Нижнеломовском, Никольском, Мокшанском и Сосновоборском районах. Инвестиции компании оцениваются в 2,4 млрд руб. При этом их фактический размер будет зависеть от погашения накопленной задолженности за поставленный газ», - уточнили в пресс-центре ПАО «Газпром».

По состоянию на 1 сентября в Пензенской области задолженность потребителей составляла около 1,4 млрд рублей. Основная ее часть приходится на теплоснабжающие организации.

В 2017 году общий объем задолженности уменьшился более чем на 58 млн рублей. «Мы уделяем этой теме особое внимание, работаем персонально с каждым потребителем газа», - заявил Иван Белозерцев.