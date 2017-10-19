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Политика | Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы

19.10.2017|12:49
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Тагир Мустафин, ранее служивший прокурором Городищенского района Пензенской области, освобожден от этой должности и назначен прокурором Ленинского района Пензы. Соответствующий приказ в понедельник, 16 октября, подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Тагир Мустафин родился в 1972 году в поселке Верхозим Кузнецкого района. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». Служит в органах прокуратуры с ноября 1995 года.

«Тагир Хамзеевич состоял в должностях помощника Пензенского транспортного прокурора Средневолжской транспортной прокуратуры, старшего помощника Пензенского транспортного прокурора Пензенской области, заместителя прокурора, прокурора Никольского района.

С января 2014 года по октябрь 2017-го состоял в должности прокурора Городищенского района Пензенской области. Женат. Имеет дочь», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокуратура области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Евгений Зудихин, ранее занимавший пост прокурора Ленинского района, стал начальником отдела государственной и ведомственной статистики облпрокуратуры.

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Гость|19.10.2017 13:13|

Прикольная причёска, как у меня в 1 классе средней школы))

Гость|19.10.2017 13:13|

Прокуратура чем-нибудь полезным занимается? Раньше все боядись прокуратуры. А сейчас? Её не видно,не слышно.

Гость|19.10.2017 13:14|

Такой холёный, упитанный... Питается однозначно полноценно и более того.

Гость|19.10.2017 13:33|

Брат гимнастики Мустафиной она его двинула.

Гость|19.10.2017 14:01|

Тагир Хамзеевич— сильный прокурор,прокурор победитель!наконец-то в городской прокуратуре появился достойный и авторитетный руководитель!

Гость|19.10.2017 14:18|

Сильный, от груди скока жмет?

Гость|19.10.2017 14:20|

Нормальный человек,честный и справедливый!

Гость|19.10.2017 14:25|

Один фиг ссат с власть тягаться, даже когда она по беспределу.

Гость|19.10.2017 14:29|

Гость писал(a):

Тагир Хамзеевич— сильный прокурор,прокурор победитель!наконец-то в городской прокуратуре появился достойный и авторитетный руководитель!
Пролиз засчитан.

Имя: Гость
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