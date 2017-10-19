19.10.2017 | 12:49

Тагир Мустафин, ранее служивший прокурором Городищенского района Пензенской области, освобожден от этой должности и назначен прокурором Ленинского района Пензы. Соответствующий приказ в понедельник, 16 октября, подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Тагир Мустафин родился в 1972 году в поселке Верхозим Кузнецкого района. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». Служит в органах прокуратуры с ноября 1995 года.

«Тагир Хамзеевич состоял в должностях помощника Пензенского транспортного прокурора Средневолжской транспортной прокуратуры, старшего помощника Пензенского транспортного прокурора Пензенской области, заместителя прокурора, прокурора Никольского района.

С января 2014 года по октябрь 2017-го состоял в должности прокурора Городищенского района Пензенской области. Женат. Имеет дочь», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокуратура области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Евгений Зудихин, ранее занимавший пост прокурора Ленинского района, стал начальником отдела государственной и ведомственной статистики облпрокуратуры.