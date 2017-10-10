10.10.2017 | 09:26

В Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрия Уханова.

Установлено, что народный избранник представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе, не указал величину дохода по основному месту работы в размере более 380 тысяч рублей.

Также депутат не внес в документ сведения о наличии у его супруги автомобиля «Лада-Приора».

Прокурор района внес в комитет местного самоуправления представление об устранении выявленного нарушения.

«По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.