В Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрия Уханова.
Установлено, что народный избранник представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе, не указал величину дохода по основному месту работы в размере более 380 тысяч рублей.
Также депутат не внес в документ сведения о наличии у его супруги автомобиля «Лада-Приора».
Прокурор района внес в комитет местного самоуправления представление об устранении выявленного нарушения.
«По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Когда уж до пензенских то доберутся. Наверное пересажают быстрее.