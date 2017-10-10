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Политика | В Малосердобинском районе досрочно прекращены полномочия депутата

10.10.2017|09:26
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В Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата Комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрия Уханова.

Установлено, что народный избранник представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе, не указал величину дохода по основному месту работы в размере более 380 тысяч рублей.

Также депутат не внес в документ сведения о наличии у его супруги автомобиля «Лада-Приора».

Прокурор района внес в комитет местного самоуправления представление об устранении выявленного нарушения.

«По результатам его рассмотрения полномочия депутата прекращены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|10.10.2017 09:37|

Когда уж до пензенских то доберутся. Наверное пересажают быстрее.

Гость|10.10.2017 10:45|

Ну прям коррупционера, блин, нашли, с зарплатой по основному месту работы в 31000 руб/мес. и женой с Приорой.

Лучше бы тех, кто с денег не слезает гоняли...

Гость|10.10.2017 10:49|

Гость писал(a):

Ну прям коррупционера, блин, нашли, с зарплатой по основному месту работы в 31000 руб/мес. и женой с Приорой.

Лучше бы тех, кто с денег не слезает гоняли...

Для Млосердобинского района это значительная сумма. Единороссы совсем обнаглели.

Имя: Гость
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