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Политика | Пензенская и Ульяновская области реализуют совместные проекты

30.09.2017|10:52
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В пятницу, 29 сентября, губернаторы Пензенской и Ульяновской областей подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Автографы под документом поставили Иван Белозерцев и Сергей Морозов.

Также между главами двух регионов установлена договоренность о взаимодействии местных Законодательных собраний, профильных министерств и ведомств - здравоохранения, культуры, образования, экономики, физической культуры и спорта.

«Подписание соглашений между Ульяновской и Пензенской областями станет основой внедрения нового опыта в регионах, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, развитию социальной сферы, созданию комфортной среды. Мы будем рады, если наши наработки будут полезными, это значит - мы помогли людям», - пояснил Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, стороны планируют реализовать ряд совместных проектов.

В частности, в сфере экономики будет создан совет по вопросам предпринимательства. Его цели - расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между представителями бизнеса двух областей. Инициировано формирование ульяновско-пензенского молодежного бизнес-инкубатора.

Кроме того, сотрудничать будут отдельные муниципальные образования регионов: Кузнецкий район Пензенской области - с Николаевским районом Ульяновской, Никольский - с Инзенским, Неверкинский - с Павловским.

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Гость|30.09.2017 11:05|

Гнилые УАЗики будем подваривать?

Имя: Гость
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