22.09.2017 | 15:55

Юрий Денисов назначен заместителем председателя правительства Пензенской области. Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 22 сентября.

«С понедельника начинает работу новый зампред правительства Юрий Александрович Денисов. Он будет курировать Управления общественной безопасности и ЗАГС», - написал глава региона.

Юрий Денисов родился 16 апреля 1960 года в Иссе. Он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище, Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского и курсы повышения квалификации руководителей в Академии налоговой полиции.

Служил в Вооруженных силах, ФСБ России, налоговой полиции. В октябре 2001-го возглавил Управление ФСНП РФ по Пензенской области, в июле 2003-го - региональное управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году последнее было реорганизовано и подчинено МВД.