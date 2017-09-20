Делегаты областной конференции партии «Единая Россия», состоявшейся в среду, 20 сентября, в Пензе, избрали кандидата в председатели Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.
На альтернативной основе были выдвинуты Валерий Лидин, занимавший эту должность в прошлом созыве, и депутат Заксобра Вячеслав Космачев. Прежде чем началось закрытое голосование, каждый из них изложил свою концепцию основных задач и направлений работы.
В итоге за Валерия Лидина проголосовали 195 делегатов из 211 присутствовавших на партконференции.
Теперь за избрание Валерия Лидина председателем регионального парламента должны проголосовать депутаты этого органа законодательной власти.
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