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Политика | Валерий Лидин стал кандидатом в председатели Заксобра

20.09.2017|12:01
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Делегаты областной конференции партии «Единая Россия», состоявшейся в среду, 20 сентября, в Пензе, избрали кандидата в председатели Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

На альтернативной основе были выдвинуты Валерий Лидин, занимавший эту должность в прошлом созыве, и депутат Заксобра Вячеслав Космачев. Прежде чем началось закрытое голосование, каждый из них изложил свою концепцию основных задач и направлений работы.

В итоге за Валерия Лидина проголосовали 195 делегатов из 211 присутствовавших на партконференции.

Теперь за избрание Валерия Лидина председателем регионального парламента должны проголосовать депутаты этого органа законодательной власти.

Источник — фото с сайта zspo.ru
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Гость|20.09.2017 12:24|

Цирк, цирк, цирк и почаще приходите в цирк...

Гость|20.09.2017 12:27|

бабоньки! новость то кака! ну теперь самогонки нагоним на радостях...

Гость|20.09.2017 12:31|

Непотопляемый корабль!Перекрасился и опять в море политики и бабла!

Гость|20.09.2017 12:35|

Гость писал(a):

Цирк, цирк, цирк и почаще приходите в цирк...
"В гостях у сказки"

Гость|20.09.2017 12:41|

Гость писал(a):

Непотопляемый корабль!Перекрасился и опять в море политики и бабла!
раньше енотик носил красный мех?

Гость|20.09.2017 12:51|

Гость писал(a):

раньше енотик носил красный мех?
Как и все,кто сейчас у власти.

Гость|20.09.2017 12:54|

блин ну когда же в городе цирк достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость|20.09.2017 13:15|

Считай уж председатель.Скажут мол опытный,борец за справедливость,неутомимый труженик на благо народа и т.д и т.п.

Гость|20.09.2017 13:21|

Гость писал(a):

Цирк, цирк, цирк и почаще приходите в цирк...
... цирк уехал, а клоуны остались

Имя: Гость
Комментарий:

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